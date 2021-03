DUPLANTIS, Pierre



Le 19 janvier 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé Pierre Duplantis.Il laisse dans le deuil sa fille Tania et son conjoint Sébastien, ses petits-enfants Nathan et Emma, ses frères et soeur: François, Luc et Céline, ses neveux et nièces: Jonathan, Vincent, Fanny et Nathalie, ainsi que ses amis.Vos messages de condoléances peuvent être envoyés à la famille sur le site