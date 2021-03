MAISONNEUVE, Guy



À Repentigny, le 10 février 2021 à l'âge de 55 ans est décédé paisiblement Guy Maisonneuve, célibataire.Guy laisse dans le deuil sa fille Victoria, sa mère Claire, sa soeur Diane (Alain Musial), son frère Daniel (Lyne Deschamps), ses neveux et nièces, beaux-frères et belle-soeur et de nombreux ami(es).Selon les circonstances, les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur ou à l'Institut de cardiologie de Montréal.