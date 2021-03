LAMBERT (FILTEAU), Thérèse



À St-Jean-sur-Richelieu, le 5 mars 2021, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Thérèse Filteau, épouse de feu monsieur Rolland Lambert.Elle laisse dans le deuil sa fille Nicole et son fils Michel (Liette), leurs enfants Isabelle (Vincent), Nicolas (Karine), Mathieu (Roxanne), Joëlle (Christian) et Cédric (Karine) ainsi que ses arrière-petits-enfants Chloé, Alexy, Yannick, Mathias, Camille, Kellan et Korail.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu dans l'intimité.Les arrangements funéraires ont été confiés au:Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941