Nous avons le regret de vous faire part du décès de notre frère Maurice R. Angers en date du 21 février dernier après un long combat contre le cancer. Fils de feu Renée Dupuis et de feu Guy Angers, il quitte ce monde avec une pensée positive pour tous ceux de sa famille et de ses amis qui lui ont apporté de la joie et de l'espoir tout au long de sa vie et il vous remercie de toutes les attentions que vous avez eues pour lui.Gradué de l'ITHQ et de l'université Cornell en gestion hôtelière, Maurice a passé sa vie professionnelle au service de l'industrie hôtelière et clubs privés. Il a aussi passé de très beaux moments à l'Auberge Handfield qu'il considérait comme sa deuxième famille.Il laisse dans le deuil ses frères et ses soeurs, Dupuis (Nicole), Madeleine, Marie-Thérèse (Pierre), Suzanne (feu Martin), Jean-Charles (Tina), Philippe (Élise), Henriette (Mathieu), Stephen (Carolyn) et ses vingt-trois neveux et nièces, Marie-Paule (Justin), Mathieu, Marc-André (Stéphanie), Alexandre (Mélissa), Vincent (Émilie), Elizabeth (Jonathan), Bianca (Maxime), Arianne, Antoine, Nicolas (Sophie), Geneviève (Carol), Béatrice (Charles), Laurent (Catherine), Anouk (Fréderic), Catherine, Sandrine (Yannick), Juliette, Sarah (Arthur), Sophie (Georges), Liliane, Camille, sa filleule Marie-Claire et Evelyne, les arrière-neveux et arrière-nièces Olivier, Noah, Anabelle, Antoine, Camille, Maeva, Félix, Édouard et Alexandra. Il laisse également dans le deuil ses cousins et cousines et de nombreux amis, surtout dans le milieu hôtelier.La famille tient à remercier l'équipe médicale dont Suzanne Angers, Élise Sasseville, Pierre Coté, Chantal Séguin, l'équipe du CUSUM, la clinique du CMU Quartier latin et son infirmière préférée, Camille Angers, l'équipe médicale du groupe Sélection de l'Ile des Soeurs ainsi que le père Alain Mongeau.Dû aux restrictions de rassemblement, une cérémonie en sa mémoire aura lieu en privé. Cependant, vous pourrez assister aux funérailles en direct ou en différé à partir de mercredi le 17 mars 2021 à 11h30, via la diffusion web au lien suivant :Enfin, plutôt que d'envoyer des fleurs, Maurice a manifesté la volonté que des dons soient faits à une des oeuvres suivantes au nom de Maurice R. Angers : Services de Répit Émergo, (1862, rue Jolicoeur, Verdun, H4E 1X2), La fondation des enfants diabétiques (306 rue St-Zotique, H2S 1L6) ou la Fondation de l'ITHQ, (353 R. Saint-Denis H2X 3P1).