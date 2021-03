DESMARAIS (née Rivard)

Andrée



À Montréal, le mercredi 10 mars, à l'âge de 82 ans, est décédée Andrée Rivard, épouse de Paul Desmarais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux fils Luc et Eric, ses deux petites-filles Claudia et Nadia, sa soeur Lise Therrien, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille se réunira dans l'intimité le dimanche 21 mars au complexeUn dernier hommage lui sera rendu sur place par ses proches.