RAINVILLE, Nicole



De Repentigny, le 8 mars 2021, à l'âge de 75 ans est décédée Mme Nicole Rainville, épouse de feu M. Bernard Lefebvre. Elle laisse dans le deuil ses fils Patrick (Sophie) et Christian (Christine); ses petits-enfants Vincent, Magalie, Hugo, Audrey, Antoine, Mathéo et Arthur; son frère Jacques; ses soeurs Marcelle (feu Bernard) et Suzanne ainsi que plusieurs autres parents et amis.Étant donné la pandémie et à notre grand regret, la famille recevra vos condoléances dans l'intimité et uniquement sur invitation, le vendredi 19 mars 2021 à partir de 13h à l'église De La Purification sise au 445, rue Notre-Dame à Repentigny où sera célébré le service religieux à 15h.Vos témoignages peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal. https://fondationicm.org/