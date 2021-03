MARINIER, Monique



Monique Marinier née Falardeau, épouse de feu Guy Marinier, a rendu l'âme le jeudi 4 mars 2021 à l'âge de 90 ans à la résidence de soins palliatifs Teresa-Dellar.Elle laisse dans le deuil ses enfants Guy, Louise (Tom Carr) et Pierre, ses petits-enfants Jean-Jacques et Stéphanie, parents et amis.Aucune commémoration n'est prévue pour le moment en cette période du COVID.Célébrons son amour infini et sa passion pour sa famille et ses amis.Les arrangements funéraires ont été confiés à514-695-7979 / voluntas.ca