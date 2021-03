LESSARD JOLICOEUR, Michelle



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Michelle Lessard Jolicoeur mardi le 23 février 2021, à l'âge de 82 ans. Elle est partie sereinement, pour rejoindre son époux Normand Jolicoeur.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-François (Sophie Raymond) et Martin, ses petits-enfants Guillaume, Pierre-Olivier, Lorie, Sara-Jeanne et plusieurs parents ainsi que beaucoup d'amis.Nous tenons à remercier le personnel du CHUM, docteure Danielle Leblanc et Sophie Villemaire, infirmière, pour leur soutien et l'accompagnement de notre mère.Les visites auront lieu sur "invitation seulement". En raison des restrictions gouvernementales, concernant le Covid 19, seules 25 personnes au total peuvent y assister.Pour ceux qui le souhaitent, une webdiffusion en direct du service funéraire sera disponible le samedi 20 mars à 14h. Vous êtes invité à y assister en vous rendant sur le lien suivant :