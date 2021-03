DUPONT, Noël



Le 7 mars 2021, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Noël Dupont.Il laisse dans le deuil ses enfants Frédéric (Jessica), Sébastien, Pierluc (John) et Fransois (Geneviève), ses petits-enfants, Mathis, Lili Rose, Théo, Eva, Eddie, Félix et Rafaël, ses frères et soeurs, André (Cécile), Pierrette, Yvan, Marcel (Madeleine), Francine et Gérald, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront remises à une date ultérieure.