Beaudry, Jean

FCPA, FCA



À Boucherville, le 6 mars 2021, s'est éteint subitement Jean Beaudry à l'âge de 82 ans. Né à Montréal, il était le fils d'Henry Beaudry et d'Agathe Landry. Il laisse dans le deuil sa tendre épouse et amour de sa vie Thérèse Gauthier. Il laisse également dans le deuil ses deux filles, Diane et Chantal, ses gendres Marc et Réjean, son petit-fils Xavier, ses petits-enfants par alliance, Roxanne, Véronique, Mélika, Maxime et Marc-André ainsi que plusieurs parents et amis.Jean, comptable agréé depuis 1962, était associé chez Coopers & Lybrand. Il a travaillé jusqu'à sa retraite au sein de ce prestigieux bureau maintenant connu sous le nom de PricewaterhouseCoopers. Jean avait reçu le titre de Fellow en 2012. Il s'est impliqué socialement de nombreuses années auprès de la Fondation Papillon et de la Colonie Les Bosquets Albert-Hudon. Il a également été conseiller municipal pour la ville de Boucherville.Tenant compte des restrictions dues au contexte de la Covid-19, le salon funéraire sera accessible le 19 mars à compter de 10 heures, sur invitation. Il sera toutefois possible d'offrir vos condoléances à la famille via une rencontre virtuelle le 19 mars prochain. Nous vous invitons à nous envoyer une demande à cet effet par courriel à l'adresse suivante: funerailles19mars@gmail.com. Les funérailles, aussi sur invitation, suivront et se tiendront à l'église Ste-Famille à Boucherville à 15 h. Les personnes non présentes pourront suivre la cérémonie en direct via une webdiffusion à compter de 15 h à l'adresse suivantehttps://youtu.be/2R34iaWGEEgL'inhumation au cimetière se fera à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Papillon https://www.jedonneenligne.org/sehq/DGFON/Vous pouvez également transmettre vos messages de sympathie par courriel à l'adresse: funerailles19mars@gmail.comLes arrangements funéraires ont été confiés au: