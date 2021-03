Alléluia! La quarantaine est enfin terminée!

Notre journaliste a été envoyé en Floride pour raconter l’expérience d’un voyageur qui vit la quarantaine obligatoire dans un hôtel à son retour au pays. Voici la suite de son récit.

Quatorze jours, c’est long ! Ça passe trop vite en vacances au soleil, mais enfermé entre quatre murs, mes journées s’étirent inlassablement. Après une quarantaine à l’hôtel et chez moi, deux visites surprises d’agents de contrôle et un test de dépistage, je suis enfin libre... du moins jusqu’au couvre-feu de 20 h.

Dès mon réveil, à 7 h, je suis sorti faire une promenade.

C’est ce qui m’a le plus manqué. Juste de me dégourdir les jambes pendant quelques minutes dans les rues de mon quartier m’a fait énormément de bien, après des journées à regarder au loin de ma fenêtre et à tourner en rond dans mon trois et demi.

Je suis rentré de Floride le 22 février, soit à la première journée des nouvelles règles imposées par Ottawa pour les voyageurs, forçant un séjour à l’hôtel.

Visites surprises

Pendant la suite de mon isolement à la maison, j’ai tout de même eu droit à deux appels et surtout deux visites surprises d’agents de contrôle de Santé Canada, pour s’assurer que je restais enfermé. Une visite m’a même presque sorti du lit tôt un samedi matin, accueillant l’agent en pyjama et cheveux hérissés.

Chaque fois, les mêmes questions. Est-ce que je suis sorti ? Non. Est-ce que j’ai eu de la visite ? Non (mais est-ce que les gens qui en reçoivent le disent vraiment ?).

Aussi, la grande question sur comment je fais pour me nourrir... comme s’il était impensable que quelqu’un m’ait acheté de la nourriture me permettant de rester chez moi deux semaines. Et pourtant, j’ai mangé des légumes tous les jours, grâce à l’épicerie faite par mon conjoint avant mon retour !

Tous les matins, à 10 h, je fais mon rapport quotidien sur l’application ArriveCAN sur mes symptômes (aucun) en répétant que je suis les règles.

Qu’en est-il des autres voyageurs rentrés au pays ? Santé Canada soutient que « les services de police ont fait un suivi auprès de 66 000 voyageurs ; [...] 99 % des voyageurs se conformaient aux exigences » depuis un an.

Aussi, quatre entreprises ont été embauchées depuis la fin janvier 2021 pour des visites de conformité, comme celles que j’ai reçues, et 98 % des voyageurs visités respectaient les consignes.

Test maison

Au jour 10, le moment est venu de faire mon test de dépistage à la maison. Le système est plutôt bien via l’entreprise ontarienne Switch Health, qui offre néanmoins un service en « franglais ».

Dès le départ, on nous met en contact avec une infirmière par appel vidéo, qui nous guidera tout au long du test. Par contre, pour un service en français, il faut l’exiger.

Photo courtoisie

Car plutôt que de me l’offrir, le premier infirmier anglophone m’a demandé si je comprenais l’anglais. Même chose pour la deuxième, avant qu’on me mette en contact avec une francophone.

Sinon, s’insérer soi-même un coton-tige dans le nez reste une tâche ingrate et pas moins désagréable que lorsqu’une infirmière le fait. Après un test pour partir en voyage, pour revenir en avion, à l’aéroport et celui à la maison, j’espère avoir mon quota, car mes narines sont tannées !

Au moins, le résultat négatif est arrivé deux jours plus tard.

Adieu le shag

Maintenant, je dois désespérément aller me faire couper les cheveux, parce que même si la coupe Longueuil fait un retour en force, je n’assume pas du tout mon shag qui pousse depuis décembre.