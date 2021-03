TUCKER L'ARCHEVÊQUE



Alice18 février 1931 - 5 mars 2021À Montréal, le vendredi 5 mars 2021, à l’âge de 90 ans, est décédée madame Alice L’Archevêque Tucker, épouse de feu Jean-Paul Tucker.Elle laisse dans le deuil son fils Jean (France), son conjoint de fait André Gaudet et sa famille, sa soeur Marie-Paule, son frère Claude, ses nièces Monique (Christian) et Marie-Claude (Roelof) ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des mesures sanitaires présentement en cours, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.