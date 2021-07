SPERANO, Louise



Le 23 février 2021 est décédée Louise Sperano à l'âge de 78 ans, fille de feu Rose-Alice Beaudoin et de feu Henri Sperano.Elle laisse dans le deuil: son conjoint Robert Jetté ainsi que sa fille Annie (Louis Morisset) et son fils Éric, ses petits-enfants qu'elle chérissait: Adrien, Florent, Mathis, Henri, Dominique, Anthony, Noah, Gabriel, Marie-Pascale et Marjolaine ainsi que ses arrière-petits-enfants: Jackson et Jayden, ses frères et soeurs: feu Robert (Denise Legault), Claire (Denis Rondeau), Aline (Pierre Lamothe) et Réal (Johanne Roy) ainsi que les enfants de son conjoint: Stéphane (Dominique Barbeau), Philippe (Danielle Girard) et Sophie (Philippe Hade). Elle laisse aussi de nombreux parents et amis.La famille remercie tous les employés et intervenants du CHUM pour la qualité des soins prodigués à Louise.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM, Fonds 93495: pour le Centre Intégré de Cancérologie.En tenant compte des circonstances actuelles, une rencontre commémorative aura lieu à une date ultérieure.