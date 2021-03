FRENETTE, Raymond



À Montréal, le 2 mars 2021 à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Raymond Frenette, époux de feu madame Odette Rolland.Il laisse dans le deuil ses enfants Normand (Kim Epp), Rachel (Stéphane Rainville), Mireille (Benoit Guerville) et Jean-Simon (Ingrid Necak), ses petits-enfants Stéphanie, André, Nathalie, Jessica, William et Anna-Léa, ses frères et soeurs, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses amis de la Résidence Lux, du choeur Pratt & Whitney et de l'Ensemble vocal Les Tournesols ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû aux mesures sanitaires en place, la famille ne pourra malheureusement pas recevoir vos condoléances en personne.Les funérailles auront lieu en privée pour la famille proche le samedi 27 mars 2021 à 13 h, en l'église Sainte-Famille de Boucherville. Vous pourrez assister aux funérailles en mode virtuel, sur YouTube live à l'adresse suivante :Les autres rituels funéraires se tiendront à une date ultérieure, les informations seront transmises plus tard.Les arrangements funéraires ont été confiés au :Tél. 450 655-6036 // Téléc. 450 655-0941