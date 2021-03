DESROSIERS SHEPHERD Denise

DESROSIERS SHEPHERD

À Châteauguay, le 7 mars 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Denise Desrosiers, épouse de feu M. Donald Shepherd.Elle laisse dans le deuil ses enfants Thomas et Dany, ses petits-enfants William et Mélissa, ainsi qu'autres parents et amis.Selon les circonstances actuelles, la famille fera un rassemblement en sa mémoire ultérieurement.Direction funéraire:450 699-9919www.alexandrenicole.com