THERRIEN, Jean-Claude, ing.



C'est le coeur chargé d'émotions que nous annonçons que le 3 mars 2021 à Laval, notre admirable papa est décédé à l'âge de 79 ans, suite à des complications liées à une iléostomie. Il était l'époux de feu Denise Durocher et le fils de Francis Therrien et Rose Nadeau.Notre père était un homme brillant, talentueux, de nature joyeuse et affable, et doté d'une grande force de caractère. Diplômé de l'École polytechnique de Montréal (Po'65), il était dévoué pour sa profession qu'il adorait.Il laisse dans le deuil sa fille Sophie (Miguel Caron) et son fils David (Geneviève Bouchard), son frère René (Jeannine Dionne) et ses soeurs Monique (feu Jacques Lesage), Pierrette (feu Me Pierre Viau), Denise (Camille Hogue), Françoise (Jacques Déziel) et sa soeur feu Jeannine (feu Hervé Proulx).Il laisse également son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Durocher ainsi que plusieurs parents et amis.En raison de la pandémie, seuls les gens invités seront admis au salon. La cérémonie sera diffusée en direct à 15h le 20 mars et en différé, via l'avis de décès sur le site de Alfred Dallaire Memoria.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Cité de la Santé de Laval.