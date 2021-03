DESAULNIERS, Rita

(née Deragon)



À Verdun, le 3 mars 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Rita Deragon, épouse de feu André Desaulniers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (feu Jacques), Louise (Renald), Yves (Line), Danielle (Robert) et Sylvie (Jocelyn), ses petits-enfants : Amélie, Nicolas (Josianne), Anna-Karina (Steven), Bianca, Bruno, Alexandre (Geneviève) et Simon (Marie-Pier), ses arrière-petits-enfants Marie, Emma-Rose, Koralie, Kaëla et Charlie, ses soeurs Denise et Henriette (feu Jacques), son frère Pierre (Diane), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Manoir-de-Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.Dû à la situation actuelle en lien avec la Covid-19, la cérémonie se fera en toute intimité.