Du PAUL née MATTE, Juliette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Juliette Matte, le 9 mars 2021, à l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, à l'âge de 87 ans. Elle est allée rejoindre ses parents, Médard Matte et Hermance Bélisle ainsi que ses soeurs et frères déjà décédés.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Danielle (Lloyd Stewart) et Claudine; ses petits-enfants; Doran, Robin, Joseph; son arrière-petit-fils, Jamie, sa soeur Lise ainsi que de nombreux autres parents et amis.Juliette était une mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur et tante bien aimée.Prédécédée par son mari (mariée depuis 66 ans), M. Gilles Du Paul, elle l'a suivi dans sa carrière dans les Forces armées canadiennes (ARC) qui comprenait des affectations au Québec, en Ontario, en Angleterre et en Californie.Juliette à fait du bénévolat pour la popote roulante à son église locale pendant plus de 20 ans. En avril, 2016, elle a été récipiendaire de la médaille d'argent pour les aînés en reconnaissance de son remarquable engagement bénévole au sein de sa communauté (Sainte-Thérèse). En novembre, 2017, elle a reçu la médaille du 150e anniversaire de la Confédération du Canada dans la catégorie Communautaire.Juliette aimait faire ses mots croisés et mots cachés en prenant son café le matin. Elle était une lectrice avide. Juliette aimait aussi voyager à travers le Canada et aller en croisières en Grèce, en Alaska, en Australie et dans le sud du Pacific.La famille désire remercier les médecins et tout le personnel de soutien à l'hôpital de Saint-Eustache et l'hôpital du Sacré-Coeur pour leurs bons soins.En raison de la pandémie, une célébration de vie aura lieu avec la famille et les amis dans le futur.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du Coeur et de l'AVC du Canada :ou à un autre organisme de bienfaisance de votre choix.Les messages de condoléances peuvent être transmis via le site web des Résidences funéraires Goyer à www.rfgoyer.com.