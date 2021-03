Football: Lyshawn Dubois passe du secondaire aux rangs universitaires

Sans avoir disputé un seul match dans le circuit collégial, le porteur de ballon Lyshawn Dubois fait le saut dans les rangs universitaires.

Finissant de Franco-Cité à Ottawa, Dubois devait porter les couleurs du Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) à l’automne 2020, mais l’annulation de la saison a bousillé ses plans. En février, il a décidé de faire le saut, dès septembre, à l’université et a opté pour le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke.

«Queen’s et UBC m’ont démontré de l’intérêt, mais au final, j’ai choisi entre le Vert & Or et les Carabins de l’Université de Montréal. Les deux m’ont démontré beaucoup d’intérêt, mais je suis content de mon choix. Je sais que dès mon arrivée avec le Vert & Or, j’aurai ma place au sein de l’équipe du coach Lecompte.»

«J’ai choisi le Vert & Or non seulement pour le plan football, mais académique aussi, de poursuivre le porteur de 5 pi 9 po et 200 livres. J’ai beaucoup aimé ce qu’ils avaient à m’offrir au baccalauréat en administration. Au départ, j’avais décidé de jouer un an au collégial parce que je n’étais pas trop certain du programme que j’allais choisir à l’université.»

Dubois retrouvera ainsi le garde Nicolas Genest qui a aussi opté pour le Vert & Or dans les derniers jours. «Il s’agit de deux grosses prises pour Sherbrooke, a indiqué l’entraîneur-chef du CNDF, Marc-André Dion, au sujet de ses deux protégés. Lyshawn aurait été notre porteur numéro un en 2021. C’est un porteur qui court nord-sud et qui ressemble à Franck César Tchembe qui a opté pour Concordia.»

Mathieu Lecompte est très heureux de la venue de Dubois. «C’est un gars qui peut jouer rapidement et qui sera à surveiller, a affirmé l’entraîneur-chef du Vert & Or. Je suis aussi excité de la venue de l’un que de l’autre. Lyshawn est un bon joueur, un bon étudiant et il apporte de la diversité au groupe. On prône la diversité avec le Vert & Or, mais on compte seulement un joueur de couleur. On veut grossir le nombre.»

Par ailleurs, le secondeur intérieur Émile Poisson, qui s’était engagé avec le Vert & Or, devra plutôt disputer une quatrième saison avec les Cougars du Collège Champlain pour des raisons scolaires.