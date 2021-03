La culture dans l’ombre: neuf artistes à l’ombre des sentinelles

Présentée à Montréal et à Québec, l’exposition La culture dans l’ombre s’intéresse à neuf artistes qui ont vu les projecteurs s’éteindre sur eux avec la pandémie. Ils sont en vedette à travers une série de photos qui sont exposées dans les vitrines de sept théâtres de Montréal et de Québec.

À l’affiche jusqu’au 4 avril, l’exposition du comédien-photographe Hugo B. Lefort et de l’interprète en danse contemporaine Vanessa Brazeau présente des artistes de toutes disciplines.

On retrouve la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette, le metteur en scène Robert Lepage, la directrice artistique Lorraine Pintal, le comédien Luc Senay, l’humoriste Louis T. L’artiste en arts visuels Sandra Chevrier, la comédienne Kelly Depault, la danseuse Vanesa Garcia-Ribala Montoya, le chorégraphe Alan Lake et le musicien Alan Prater complètent le tableau.

Les photos sont exposées au Théâtre du Nouveau Monde, au Théâtre Denise-Pelletier, à Espace Libre, à La Licorne et au St-Denis à Montréal. À Québec, elles sont exposées dans la vitrine du Diamant et à la Maison pour la danse.

« Ce projet a vu le jour dans une file d’attente au IKEA. On trouvait ça un peu bizarre de pouvoir aller se rassembler pour aller acheter des meubles, mais qu’il était impossible d’aller voir de l’art ou d’aller dans les musées », a lancé Hugo B. Lefort, qu’on a vu dans District 31 et dans la dernière saison des Pays d’en haut.

Cette déception et cette colère l’ont amené, avec sa conjointe Vanessa Brazeau, à se lancer dans ce projet d’exposition.

L’exposition La culture dans l’ombre est une ode à leur apport dans la société et un appel à la réflexion.

Québec

Le comédien-photographe a eu l’idée de photographier les artistes dans un décor de sentinelles rouges.

Ces sentinelles sont des petites lumières que l’on allume lorsqu’un théâtre, à la fin de chaque représentation, est plongé dans le noir. Elles font référence aux fantômes qui hantent les théâtres lorsqu’ils sont vides et pour s’assurer que la lumière ne s’éteigne jamais.

« Notre défi était d’aller chercher des artistes que les gens pouvaient reconnaître et d’autres qui font partie de la relève. On leur a fait parvenir la description de notre projet, notre motivation et on n’a pas eu beaucoup de refus. Ils ont été touchés par cette initiative », a indiqué celui qui fait de la photo depuis 10 ans.

Les photos ont été prises dans son studio, sauf celles avec Robert Lepage et le chorégraphe Alan Lake, qui ont été faites au Conservatoire d’art dramatique de Québec.

« Il était important pour moi de mettre aussi en vedette des artistes de Québec, où la culture est foisonnante. J’en aurais inclus encore plus si j’avais eu plus de temps. La culture n’est pas uniquement à Montréal », a fait remarquer Hugo B. Lefort.

Le duo travaille sur un deuxième volet. Une exposition qui s’ajouterait à celle en place avec des personnalités qui sont un peu plus dans l’ombre. Des techniciens, des gens de la régie et des éclairagistes qui seraient photographiés dans leurs lieux de travail et entourés de sentinelles.

« On a déjà commencé. On en a deux de faits et on aimerait ajouter ce deuxième volet dans quelques mois », a-t-il fait remarquer.