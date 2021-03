Rien n'arrête ces 15 artistes québécois, pas même une pandémie

Il y a un an, le Québec entrait en confinement en raison de la COVID-19. Durement touchée, la culture a été mise sur pause : les salles de spectacle, de théâtre et de cinéma ont fermé, des milliers d’emplois se sont volatilisés.

Mais nombreux sont les artistes qui ont refusé de laisser la pandémie les arrêter, trouvant différents moyens de reprendre la route des studios, plateaux de tournage ou scènes de la province. Le premier ministre Legault demandait aux artistes de se réinventer. Ils ont répondu à l’appel avec les moyens à leur disposition.

Le Journal vous présente 15 personnalités qui ont réussi à accomplir de grandes choses dans ces circonstances particulières. On les retrouve dans le monde de la musique populaire (Guylaine Tanguay, Roxanne Bruneau, Marc Dupré. Damien Robitaille, Cœur de Pirate, Florence K.) et la musique classique (Yannick Nézet-Séguin, Angèle Dubeau et Alexandre Da Costa), de la télé (Patrick Huard, France Beaudoin, Sarah-Jeanne Labrosse, Pierre-Yves Lord) ou encore de l’humour (Phil Roy et Mathieu Dufour).

Tous et toutes ont réussi ce qui semblait impossible: réanimer une culture sous le choc à cause de la pandémie.

Roxane Bruneau: Activités intenses

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L’année pandémique a été intense pour Roxane Bruneau. À un point tel que l’auteure-compositrice-interprète a dû prendre une pause d’un mois récemment.

Marc Dupré: Hyperactif, malgré le confinement

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Ça aurait été très mal connaître Marc Dupré de penser que la pandémie l’aurait freiné.

Damien Robitaille: Un réconfort quotidien

Photo Chantal Poirier

Depuis avril 2020, c’est devenu un rituel matinal pour les confinés du Québec, d’ailleurs dans le monde, et même pour des célébrités : découvrir la reprise du jour d’un grand succès populaire concoctée par l’homme-orchestre Damien Robitaille.

Mathieu Dufour: Jamais sans mon cell

Photo Chantal Poirier

Rares sont les humoristes qui exploitent aussi bien les réseaux sociaux que Mathieu Dufour, alias Math Duff. Ayant déjà une popularité grandissante au début 2020, le comique de 26 ans a su utiliser Instagram et les autres plateformes à son avantage avec l’arrivée de la pandémie. Un an plus tard, le nombre de ses abonnés, et les offres de projets divers, n’ont cessé d’augmenter.

Phil Roy: Son propre terrain de jeu

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Quand les salles de spectacles ont dû fermer leurs portes au printemps, l’humoriste Phil Roy s’est retrouvé privé de son terrain de jeu. Voyant que le confinement allait perdurer, il a alors décidé de lancer sa propre plateforme de spectacles virtuels : le WiFi Comédie Club. « J’ai dû y faire entre 150 et 200 shows virtuels depuis », dit le comique qui fêtera bientôt ses 33 ans.

Coeur de Pirate: De musicienne à femme d’affaires

Photo courtoisie, Productions Déferlantes

En plus de reprendre son siège de coach à La Voix cet automne, Cœur de Pirate s’est illustrée cette année comme une figure de changement dans l’industrie musicale, à la suite de la vague de dénonciations d’inconduite sexuelle sur les réseaux sociaux l’été dernier.

Pierre-Yves Lord: Une année d’apprentissage

Photo Stevens LeBlanc

Même si 2020 est une année dont Pierre-Yves Lord « [se] serait passé », l’animateur touche-à-tout doit avouer que la dernière année a été prolifique sur le plan professionnel. Être curieux et polyvalent a été son plus bel atout, dit-il.

Sarah-Jeanne Labrosse: La voix des jeunes

Photo Pierre-Paul Poulin

Sarah-Jeanne Labrosse s’est beaucoup adressée aux jeunes au cours des 12 derniers mois, en apparaissant aux côtés du premier ministre, François Legault, lors d’un point de presse au printemps pour promouvoir le port du masque, mais également en animant avec Pier-Luc Funk Le Bal Mammouth, une émission de Télé-Québec destinée aux finissants de secondaire, privés de réjouissances.

Guylaine Tanguay: Prête à tout pour chanter

Photo Chantal Poirier

Pas question pour Guylaine Tanguay d’abandonner ses fans en pleine pandémie. La chanteuse s’est donc tournée vers la production de capsules musicales quotidiennes, partagées sur ses réseaux sociaux dès le début du confinement. Ce qui ne devait être qu’un projet de deux semaines s’est finalement terminé quelques mois plus tard, après avoir cumulé plus de trois millions de vues.

Patrick Huard: 5 à 7 par procuration

Photo courtoisie

En présentant des conversations à bâtons rompus entre différentes personnalités, La Tour offre des 5 à 7 par procuration à plusieurs confinés depuis septembre. Un bienfait non négligeable en période de pandémie. Pour Patrick Huard, l’aventure s’est également avérée salutaire : elle l’a aidé à rester sain d’esprit durant cette crise.

Angèle Dubeau: La Dame du lac

Photo capture d'écran

Angèle Dubeau a partagé sa découverte de nouveaux univers musicaux pendant la pandémie.

Florence K: Créer de nouveaux repères

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Il y a un bon moment que Florence- K a choisi de faire de la santé mentale son cheval de bataille. Et s’il y a une chose que la pandémie lui a confirmée, c’est qu’elle a choisi la bonne voie.

France Beaudoin: Celle qui «fait du bien»

Photo courtoisie, Éric Myre

Vous me faites du bien. France Beaudoin a entendu ce commentaire à plusieurs reprises au cours des 12 derniers mois. Et pour cause. Chaque samedi, elle transforme les soirées de confinement des Québécois en véritables partys musicaux. En temps de COVID-19, ce genre de distraction vaut de l’or... « Je crois beaucoup aux variétés, déclare l’animatrice en entrevue. Ce n’est pas con, du divertissement. »

Alexandre Da Costa: Faire du bien avec la musique

Photo Chantal Poirier

Lorsqu’il a vu l’hécatombe frapper, Alexandre Da Costa a senti un besoin de faire quelque chose. Un concert, à l’occasion de la fête de Pâques, devant une résidence pour personnes âgées à Longueuil, avec des gens sur les balcons, a donné le ton à une série de prestations qui a fait le tour du Québec.

Yannick Nézet-Séguin: Le chef et le musicien

Photo d'archives, Agence QMI, Steve Madden

Le chef de l’Orchestre Métropolitain et directeur artistique du Metropolitan Opera a été immensément occupé depuis un an.

