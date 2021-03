Les bulletins de la semaine à l'Assemblée nationale

Voici les élus qui se sont démarqués pour les bonnes ou les mauvaises raisons au cours des deux semaines de relâche parlementaire.

• À lire aussi: Un couple à la table du conseil des ministres

Les bulletins

François Legault, CAQ

Photo Stevens LeBlanc

Il avait raison de souligner les efforts « sur-humains » demandés aux Québécois depuis un an. Mais, tout en disant qu’il « talonne » le directeur de santé publique pour certains assouplissements, il a accusé du même souffle des « leaders » qui plaidaient pour la reprise des sports et le retour en classe à temps plein d’être « contre la science, contre la Santé publique ».

Marwah Rizqy, PLQ et Jean-François Roberge, CAQ

Photos d'archives

L’élue de Saint-Laurent avait suggéré la tenue d’un sommet sur la réussite scolaire pour s’assurer de rattraper le retard accumulé avec la pandémie. Le ministre de l’Éducation, qui avait salué l’idée de son adversaire, est passé à l’acte et propose deux jours de consultations afin d’adopter un plan de relance.

Joël Arseneau, PQ

Photo d'archives

Toujours mesuré, le député des Îles a encore une fois montré son doigté et sa préoccupation pour les personnes vulnérables en plaidant pour la vaccination des handicapés et des déficients intellectuels. Christian Dubé a salué à quelques reprises le ton posé et les critiques constructives du péquiste ces dernières semaines.

Christian Dubé, CAQ

Photo Stevens LeBlanc

Le ministre de la Santé n’a pas mis de temps à réagir avec force à la sortie malavisée de la Conférence des évêques du Canada, qui jetait un doute sur deux vaccins mercredi. En moins de deux, Dubé est intervenu avec vigueur et a invité les Québécois à « se fier à nos experts ».

En vrac

Dur, dur, pour les déléguées à l’Économie

Photo Stevens LeBlanc

Fraîchement nommée ministre, Lucie Lecours (photo) a vu son conjoint faire l’objet d’une plainte au DGE. Le cabinet de l’autre déléguée, Marie-Ève Proulx, est visé par une accusation de harcèlement psychologique.

La citation de la semaine

Photo d'archives

« Alstom, c’est une entreprise multinationale qui fait plusieurs centaines de millions de profits. C’est une entreprise dans laquelle la Caisse de dépôt a mis 4 milliards. Ça va, là, c’est bon, il n’y aura pas de téléthon pour Alstom. »

– Vincent Marissal (QS), sur le prêt pardonnable de 56 M$ accordé pour son usine de La Pocatière