Les Giants de New York, la meilleure équipe pour JuJu Smith-Schuster?

La période des joueurs autonomes arrive à grands pas dans la NFL, et encore cette année, plusieurs gros noms changeront d’adresse. Certains pourraient avoir un impact important sur les succès de leur future formation.

• À lire aussi: NFL: à la chasse aux joueurs autonomes

Le receveur de passes JuJu Smith-Schuster est l’un de ces joueurs qui pourraient permettre à une équipe d’accumuler plus de victoires lors de la prochaine campagne, contrairement à ce qu’elle a fait la saison précédente.

Selon NFL Network et ses données analytiques, s’il se joint aux Giants de New York, l’athlète de 24 ans pourrait permettre à ces derniers d’engranger 1,11 victoire supplémentaire.

Cela s’explique par le fait que les quarts-arrières de la formation new-yorkaise ont maintenu une cote de passeur de 82,3 lorsqu’il visait un receveur qui s’alignait dans le «slot», c’est-à-dire entre le receveur éloigné et la ligne offensive, ce qui s’avère être la deuxième pire note parmi les 32 équipes de la ligue.

Pour sa part, Smith-Schuster a pris position à cet endroit lors de 75% des essais offensifs des Steelers de Pittsburgh, en 2020. Il a attrapé huit de ses neuf passes de touché lorsqu’il prenait place à cet endroit.

Aaron Jones, le plus gros potentiel d’apporter un changement

Toujours selon les statistiques du réseau américain, Aaron Jones est celui qui pourrait avoir le plus gros impact positif sur sa prochaine équipe, s’il décide de signer une entente avec les Jets de New York.

Le porteur de ballon permettrait aux Jets d’obtenir 1,48 victoire supplémentaire. La saison dernière, Jones a accumulé 167 verges de plus que ce qui était attendu, lorsqu’il effectuait une course à l’intérieur, le troisième plus haut total de la ligue. Pour leur part, les Jets ont obtenu la troisième pire moyenne de verges par portée du circuit Goodell dans la même situation.

D’autres signatures qui seraient potentiellement payantes? Si le chasseur de quarts Bud Dupree et les Raiders de Las Vegas joignent leurs efforts, la formation du Nevada pourrait voir une hausse de 1,24 victoire, selon les statistiques avancées. Pour leur part, les Eagles bénéficieraient grandement d’un receveur de passes comme Kenny Golladay, lui qui procurerait aussi 1,24 victoire supplémentaire à la formation de la Pennsylvanie.