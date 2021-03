Ma vie en films: «Le cinéma est l’art de montrer l’indicible» - Ève Saint-Louis

«La traversée», premier court-métrage de l’actrice désormais réalisatrice Ève Saint-Louis, figure dans la programmation du festival South by Southwest (SXSW) qui, cette année également, se déroule en ligne et est ouvert à tous les internautes. En guise de célébration et à défaut de prendre l’avion, la jeune femme a plongé dans ses souvenirs cinématographiques.

Ève, quel est votre premier souvenir d'une salle de cinéma?

C’est lorsque j’ai vu «Pocahontas», sorti en 1995. Je l’ai vu à Québec, au cinéma Charest qui, je crois, n’existe plus. C’était une journée merveilleuse parce que nous étions huit petites filles qui allaient au cinéma avec leurs mères. Il n’y avait presque personne dans la salle et je me souviens que nous avions une rangée pour nous, nous étions toutes assises les unes à côté des autres. C’est le plus vieux souvenir et aussi le plus beau.

Est-ce devant un écran que vous avez découvert votre vocation?

Très profondément, je crois que oui. Mais cela a été compliqué pour moi de comprendre ce qui me touchait autant au cinéma. J’ai fait beaucoup de théâtre, mais il y a quelque chose d’unique au cinéma.

Votre premier film marquant?

Il s’agit d’«Amadeus» de Milos Forman. C’est mon souvenir le plus marquant et c’est un film qui me marque encore aujourd’hui. Je l’ai vu très jeune, ma mère ne respectait pas du tout les classements, ce qui était très bien car j’avais une liberté [totale] en tant que spectatrice.

Et un plus récent?

«Parasite» de Bong Joon-ho. Et j’ai aussi vu «Mother», du même réalisateur, pour comprendre comment il faisait.

Votre définition du cinéma?

Pour moi, le cinéma est l’art de montrer l’indicible. C’est le média par lequel on peut vibrer dans son âme sans rien dire.

Un film qui vous a traumatisée, enfant?

«Le patient anglais». C’était horrible! Ce qui m’a traumatisée est sa mort, la manière dont il part. Je ne l’ai d’ailleurs pas revu!

Votre premier «kick» au grand écran?

Ce n’est pas très original, mais Leonardo DiCaprio dans «Titanic» m’a fait quelque chose de par son intensité. Je crois que j’avais moins un «kick» sur lui que sur l’histoire d’amour. Oui, il y avait son regard, mais mon «kick» a été sur la relation que je trouvais incroyable. Je pleurais. C’est un film qui m’a bouleversée.

La trame sonore de votre adolescence?

Celle du «Pianiste» de Roman Polanski. J’aime beaucoup la musique classique et Chopin. Je suis allée acheter le CD chez Archambault. Le film est bouleversant et la musique, magnifique.

Un univers de film dans lequel vous aimeriez vivre?

Le premier «Fantasia», car c’est comme vivre dans un univers en traversant d’autres univers.

Votre film culte, celui dont vous connaissez les répliques par coeur?

Oui! «La cage aux folles» d’Édouard Molinaro. Je l’ai vu je ne sais pas combien de fois et il me fait rire! Leurs répliques sont incroyables. Mon entourage n’en peut plus et j’ai même enlevé le goût à certaines personnes de voir le film!

La réplique de film que vous voudriez voir sur votre pierre tombale?

J’en ai deux: «Un homme ne connaît pas l’échec s’il a des amis», tirée de «La vie est belle» de Frank Capra, et «Certaines natures sont trop fières pour s’incliner», des «Quatre filles du docteur March» de Gillian Armstrong.