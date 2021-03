«Mort d’un séducteur»: variations sur Leonard Cohen

Vingt ans après son «Looking for Leonard», le réalisateur québécois Matthew Bissonnette explore, avec une indéniable poésie, l’univers du regretté musicien dans «Mort d'un séducteur».

Samuel O’Shea (Gabriel Byrne) est un alcoolique en pleine crise existentielle. Il vient de se séparer de sa femme et se demande s’il a été un bon père. Ses doutes sont exacerbés lorsqu’il commence à voir son père (Brian Gleeson), pourtant décédé. Professeur à McGill, Samuel a l’impression de faire du surplace. Son ex (Suzanne Clément) se porte beaucoup mieux sans lui, son fils (Antoine-Olivier Pilon) lui fait son «coming out» tandis que sa fille (Karelle Tremblay) a quelques problèmes de drogue.

Utilisant les chansons de Leonard Cohen (la mise en images de «Hallelujah» est un grand moment) – le titre original anglais, «Death of a Lady’s Man», est tiré de l’album du Montréalais -, le cinéaste effectue un examen à la fois humoristique et poignant de la vie, de la mort et de la solitude.

Car, si Samuel a commencé par avoir des hallucinations de son père, celles-ci s’amplifient au point de le gêner. Un rendez-vous chez le médecin lui apprendra qu’il souffre d’une tumeur au cerveau, résultat d’une vie passée à boire plus que de raison. Il tente alors de se rapprocher de ses enfants tout en écrivant sa biographie. Il part en voyage en Irlande, espérant ainsi faire taire ses démons.

En se tournant vers Gabriel Byrne pour incarner le séducteur impénitent qu’est Samuel, Matthew Bissonnette a fait le choix qui s’imposait. Le visage de l’acteur, marqué par les années, offre des ressemblances avec celui de Cohen. Mais ce n’est pas le seul intérêt. Visuellement, en jouant avec les ombres sur les traits burinés de Byrne, le cinéaste de chez nous, installé à Los Angeles, en fait un personnage vulnérable et cette fragilité même nous le rend sympathique.

«Mort d’un séducteur» est plus qu’un long métrage contemplatif sur l’amour (on croisera Jessica Paré dans la seconde moitié du film), la mort et les étapes de la vie, Matthew Bissonnette livre ici une œuvre qui touche profondément et qui nous rappelle l’éphémère de l’existence.