NFL: les Chargers libèrent un de leurs capitaines

Les Chargers de Los Angeles ont libéré le demi de coin vedette, qui agissait aussi comme l’un des capitaines de l’équipe, Casey Hayward, samedi.

L’athlète de 31 ans s’était joint aux Chargers à titre de joueur autonome en 2016. En 129 matchs en carrière avec les Chargers et les Packers de Green Bay, Hayward a réussi 23 interceptions, dont deux retournées pour un majeur, en plus de provoquer deux échappées et d’en recouvrer quatre.

«Même si la décision d’ajouter Casey à notre équipe soit l’une des meilleures signatures que nous avons réalisées, cette décision, purement prise pour des raisons d’alignement, est l’une des plus difficiles jamais prises», a indiqué le directeur général des Chargers, Tom Telesco, dans un communiqué.

Le divorce entre les deux partis permet aux Chargers d’économiser 9,5 M$ sur la masse salariale.

C’est donc dire que Hayward sera libre de s’entendre avec l’équipe de son choix, lui qui est maintenant libre comme l’air.

«Je le savais depuis quelques jours, a révélé Hayward à la journaliste Josina Anderson. Ils tentaient de voir si c’était possible de m’échanger pour que je garde le même salaire. Je suis ouvert à toutes les possibilités. Je veux jouer encore quelques années.»