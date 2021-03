Oui Montréal, non Toronto

La série radiophonique Point de Mire sur René Lévesque de Jacques Bouchard est formidable. C’est tout un pan de l’histoire du Québec en ébullition qui y est raconté à travers des documents d’archives et des entrevues révélatrices.

M’en vais où au juste ? J’y arrive. L’échec du camp du OUI mené par le géant Lévesque lors du référendum de 1980 a marqué le début de la grande dépossession. Comme si le désir du Québec de requérir à son indépendance avait semé un vent de panique chez Trudeau père. Lentement mais sûrement, nous avons assisté au démembrement de la Métropole Montréal au profit de la Reine Toronto.

Incidemment, le Canadien n’a plus gagné depuis que deux coupes Stanley (1986 et 1993) tandis que le camp du OUI perdait deux référendums (1980 et 1995). Toronto cherche une première coupe depuis 1967, c’est vrai, mais a remporté dans l’intervalle deux séries mondiales, un championnat de la NBA et une Coupe MLS. Des privilèges impossibles à Montréal qui a perdu son club de balle et n’a jamais passé proche d’applaudir une équipe de la grosse ligue de basket. Reste le FC qui cherche son grand impact...

Tout ça pour en arriver à la publication d’Elliot Friedman qui cette semaine m’a mis dans un état lamentable. Les Leafs magasineraient activement dans le but d’améliorer leur équipe. Sur leur liste d’épicerie se trouveraient Eric Stall et Mathias Ekholm.

Marc Bergevin a un espace projeté de plus de 1,6 M$ sous le plafond en vue de la date limite des transactions. Kyle Dubas des Leafs : 160 000 $. Autrement dit, Toronto a encore moins une cenne que Montréal pour faire du lèche-vitrine. Et pourtant ils continuent de déambuler sur la 5e avenue à Manhattan...

Se tenir debout

Je n’ai pas envie d’être furax contre les Leafs. J’ai envie qu’on se lève debout ici au Québec. Qu’au lieu de s’écraser bêtement en disant qu’on n’a plus d’argent pour bouger, qu’on se dise plutôt : « On est assez pauvres, on n’a même pas les moyens de se priver ! »

Les grandes organisations posent des gestes avec conviction. Puis les conseillers juridiques trouvent la formulation comptable adéquate. Le Canadien demeure le plus grand club de l’histoire du hockey. Et alors que le Québec se ramasse à la petite cuillère des suites d’une gestion pandémique approximative, le CH-21 est un vaccin de bonheur pour les amateurs.

C’est une saison cruciale, Marc Bergevin ne laisse rien au hasard. Est-ce que j’ai des solutions ? Absolument. On colle un 3e choix de repêchage à Tatar, on retient 1 M$ sur son salaire de la saison en cours. On prend ce qui nous est offert en retour, tant que ça ne vient pas avec un salaire actif. Un poisson va mordre quelque part. Avec le fric économisé, on ramasse Stall à Buffalo. On donne notre premier choix 2021 s’il le faut. Des choix, on en a en masse. Puis on tente le coup de Vince Dunn à Saint-Louis. Sur le plan comptable, ça balance. Sur la glace, Weber a un partenaire jeune et fringant qui bouge bien la rondelle, tandis que Stall insuffle de l’air dans les jeunes poumons de KK et Suzuki.

Un coup parti, j’aimerais voir le Canadien finir quatrième et sortir les Leafs le derrière par-dessus la tête lors de la première ronde. J’aimerais pleurer dans mon salon en dédiant le triomphe à René Lévesque et en faussant avec cœur Gens du pays.

Coup de cœur

Photo d'archives, Agence QMI

À Alex Burrows. Me suis demandé cette semaine s’il était si bon que ça ou bien si Kirk Muller était si mauvais que ça. Je choisis la première option. Burrows est un étudiant de la game de hockey. Un autodidacte d’une intelligence rare. Demandez aux Sedin vous verrez. Alex apporte un vent de fraÎcheur sur la glace au cours des entraÎnements et derrière le banc lors des matchs.

Coup de gueule

Photo d'archives, Agence QMI

Au commissaire de la Ligue canadienne de football Randy Ambrosie. Quelle curieuse idée que ce jumelage avec la boiteuse XFL. Si c’est pour un simple partage administratif et marketing, ça passe encore, mais si ça implique un partage des opérations football... Ambrosie a un produit unique et de qualité. Il devrait se concentrer à l’exploiter au maximum ici au nord.

Un p’tit 2 sur...

Photo courtoisie, CF Montréal

Une saison surprenante du FC Montréal. C’est lorsque les attentes sont à leur plus bas que l’on se trouve le plus proche d’une agréable surprise. C’est sur ce principe que je mise ce p’tit deux aujourd’hui. L’engagement de Wilfried Nancy, un alignement de jeunes ne connaissant pas la peur. C’est un tout petit club avec un tout petit budget, mais qui veut bien faire. J’ai hâte.