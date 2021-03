Sommes-nous prêts?

Ce sera trop. Il faudra pondérer, y aller avec modération, ne pas partir en fou. Je ne crois pas que l’on pourrait, d’un seul coup, revenir à la vie d’autrefois. Imaginez-vous le danger ?

Donner des becs sur toutes les joues, multiplier les poignées de main et les accolades dans un 5 à 7 avant de souper, trois couples ensemble, et toutes les fourchettes dans le même plat à fondue chez des amis. Et le lendemain après avoir tâté les tomates à l’épicerie, aller jouer au hockey avec les chums, les high-five à tour de bras et la douche avec les boys. En soirée, sauter dans le popcorn au cinéma et s’arrêter au bar prendre un petit limoncello avant d’aller faire dodo.

Assez pour devenir fou, non ? Imaginez autour de vous les enfants qui doivent aller à l’école cinq jours par semaine, les bingos tous les après-midi au CHSLD et le retour du karaoké au sous-sol de l’église.

On ne verrait plus les masques que pour sabler le gypse ou dans les salles d’opération et la Corona ne serait dorénavant qu’une bonne cervesa froide avec un morceau de lime.

On pourrait aller aux funérailles autant qu’on le désire, même chose pour le gros mariage du fils du voisin et on pourrait inviter tous les enfants du quartier pour le 5e anniversaire de la petite.

On pourrait être deux ou trois familles dans un chalet de pêche, et, lorsqu’en nous rendant loin dans la campagne, nous aurions couché à l’hôtel, la piscine et le spa auraient été accessibles et remplis de gens qui ne se connaissent même pas. On s’en donnerait à cœur joie dans la bonne bouffe parce qu’on saurait qu’au retour à la maison, on augmenterait la cadence au gym. Ne déconfinez pas tout de suite, nous ne sommes psychologiquement pas prêts. Vous imaginez-vous une semaine sans écouter Trudeau, Legault et Horacio ? Des soirées sans voir quelqu’un recevoir une piqûre aux nouvelles ?

Même si on parle des variants, on constate que les nombres diminuent. Il y a de moins en moins de cas et de décès.

Êtes-vous prêts à entendre, un de ces quatre matins : « Eh bien, aucun mort de la Covid hier. »

Ça va donner tout un coup.

LES ÉPINES

Sur Facebook, Astérix s’est fait un nouvel ami : Hystérix.

Au Québec, nous sommes formidables. On vend nos arbres pis on rachète notre bois.

Pierre et Chantal font du télétravail. Pierre regarde la télé et Chantal travaille.

Nouveau sur le marché : double masque pour visage à deux faces.

Nouvelle habitude de la COVID. Maintenant, on fait des siestes avant de dormir.

Les 20 dollars sont en polymère, mais on a souvent l’impression qu’ils sont en éphémère...

Il n’y a jamais eu autant de véhicules utilitaires sport. Du jamais VUS.

Qu’est-ce qu’une fin heureuse ? Une fin de semaine.