Torts fait (encore) des siennes

L’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus John Tortorella continue de faire des siennes. Sa plus récente « victime » : Patrik Laine. Tout ça a assez duré, l’organisation doit prendre une décision avant qu’un autre joueur vedette décide de quitter Columbus.

Jeudi soir face aux Panthers de la Floride, Tortorella a cloué Laine au banc en troisième période, ne l’utilisant qu’une seule fois lors des 13 dernières minutes de jeu. Il n’a pas non plus été utilisé en prolongation et les Jackets se sont inclinés 5 à 4 après avoir pris les devants 4 à 1.

Après la rencontre, Laine a mentionné aux médias ne pas comprendre la décision de l’entraîneur puisqu’il croyait avoir bien joué.

Qu’il ait raison ou pas, ça ne change rien. L’ère Tortorella a assez duré à Columbus. Les plus grandes vedettes de l’équipe ont toutes quitté au cours des dernières saisons et qu’on ne me fasse pas croire que c’est simplement parce qu’ils n’aimaient pas le climat de l’Ohio !

En agissant ainsi, Tortorella risque à nouveau de décourager un joueur vedette. L’entraîneur doit arrêter de vouloir tout contrôler et laisser un peu de latitude à ses meilleurs joueurs. Après tout, il y a une raison pour laquelle certains hockeyeurs sont payés 9 M$ et d’autres, 700 000 $.

MANQUE DE RESPECT

On ne sait pas exactement ce qui se passe derrière les portes closes à Columbus, mais quand on voit l’attitude avec laquelle Tortorella répond aux questions des médias, on comprend très bien qu’il n’y a pas beaucoup de place à l’argumentation. Comme on dit en bon français, avec Torts, c’est « my way or the highway » !

Sa façon condescendante de répondre aux journalistes afin de les faire passer pour des ignorants donne une idée de la manière dont il doit gérer les joueurs qui osent le défier.

IL FAUT ÉVOLUER

En clouant Laine au banc, lui qui avait récolté un but et une passe dans le match, c’est comme si l’entraîneur avait décidé d’envoyer un frappeur de relève à la place de son cogneur de 50 circuits, en neuvième manche d’un match serré. Ça n’a pas de sens !

Malgré tout, il a encore des supporteurs. Des gens qui croient qu’il fait la bonne chose et qui reviennent constamment avec l’argument suivant : « Oui, mais il a gagné ! »

C’est vrai, il a gagné la coupe Stanley... en 2004. Ça fait 17 ans. Le hockey a évolué et les méthodes de l’époque ont changé.

L’EXEMPLE DE TROTZ

Prenez Barry Trotz, par exemple. Par le simple argument de son expérience, on pourrait croire qu’il est un entraîneur de la vieille école. Pourtant, partout où il passe, il réussit à faire gagner ses équipes et, surtout, à établir un lien de confiance avec ses joueurs vedettes. Quand il est arrivé à Washington, est-ce qu’il a décidé de « casser » Alex Ovechkin ? Bien sûr que non ! Il a plutôt accepté de travailler avec son joueur vedette et ce fut la meilleure stratégie possible puisqu’ils ont remporté la coupe Stanley ensemble.

D’ailleurs, il serait mon choix pour diriger l’équipe canadienne aux prochains Jeux olympiques. Le travail qu’il fait avec les Islanders de New York est tout simplement exceptionnel et il semble avoir parfaitement compris comment diriger les joueurs de la génération d’aujourd’hui.

Tant qu’à y être, je le flanquerais d’Alain Vigneault et Jon Cooper comme adjoints. Alain a mérité d’être considéré parmi les meilleurs de sa profession.

Parce que, comme Cooper et Trotz, il s’est ajusté au hockey d’aujourd’hui.

- Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Déjà un an

Il y a un an, le monde changeait. Celui du sport aussi. Après un an, force est de reconnaître que les organisations sportives ont su s’adapter et naviguer à travers cette tempête de belle façon. Évidemment, elles ont dû essuyer d’importantes pertes financières, mais outre l’argent, elles ont donné aux gens un peu de divertissement en ces temps difficiles. Maintenant, on semble voir la lumière au bout du tunnel. La vaccination progresse un peu partout dans le monde et j’ai bon espoir qu’on pourra retrouver une certaine normalité sportive à partir de l’automne prochain. Déjà, des équipes de la LNH ont commencé à accueillir des partisans dans leur amphithéâtre. Bref, chapeau aux athlètes et aux dirigeants. Je comprends qu’ils sont grassement payés pour le faire, mais ils ont tout de même fait beaucoup de sacrifices au cours des derniers mois pour offrir du réconfort aux gens.

Perry et Petry

Corey Perry et Jeff Petry vieillissent comme le bon vin. Dans le cas de Petry, on n’a pas le choix de le considérer parmi les candidats sérieux, à l’heure actuelle, pour l’obtention du trophée Norris remis au défenseur de l’année dans la LNH. Il joue du hockey inspiré et patine comme s’il avait 22 ans. Ça semble en plus être un joueur extrêmement agréable à diriger. Dans le cas de Perry, il m’impressionne au plus haut point. Son apport en avantage numérique est indéniable et j’adore la stratégie du Canadien qui consiste à le placer devant le filet pendant que Brendan Gallagher se tient un peu en retrait. J’ai fait ma carrière avec cette stratégie en supériorité numérique.

Claude, Kirk et Stéphane

L’entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite a fait le tour des médias après son congédiement par le Canadien, et il l’a fait dans le respect et la classe. Il a fait face à la musique avec beaucoup de professionnalisme et, même si on comprend que la relation professionnelle entre ses anciens patrons et lui est terminée, il n’a pas éclaboussé l’organisation. Maintenant, j’aimerais que Claude Julien et Kirk Muller sortent de leur mutisme. Leurs contrats seront respectés au sou près et j’aimerais qu’ils s’adressent à la foule montréalaise une dernière fois. Ça arrivera assurément un jour et Claude et Kirk ont peut-être besoin d’un peu de temps encore.