Voici pourquoi Justin veut vraiment des élections

Justin Trudeau a échappé une demi-phrase de trop cette semaine à la radio. Il a laissé entrevoir pour la première fois à quel point il se cherche un motif pour déclencher des élections dès ce printemps.

Tout le mode lui prêtait l’intention, mais jamais il n’avait lui-même autant alimenté la rumeur. Le prétexte est toujours le même pour un gouvernement minoritaire : l’opposition m’empêche d’agir. C’est exactement ce que Justin Trudeau laisse maintenant entendre pour préparer le terrain.

Réglons une chose : le Canada n’a pas besoin d’élections à ce moment-ci. La pandémie menace encore et la vaccination au Canada est significativement en retard sur la quasi-totalité des pays comparables. C’est là-dessus que nos énergies devraient être concentrées au cours des mois à venir. Pour s’en sortir au plus vite, pour s’en sortir enfin.

Menotté ?

L’argument de Justin Trudeau mérite néanmoins d’être scruté. Est-il réellement en incapacité d’agir parce que l’opposition le paralyse ? Vraiment pas. Il y a bien sûr quelques pièces législatives que les conservateurs retardent ou ralentissent. Maladroitement, d’ailleurs.

Mais on ne parle de rien d’anormal dans le jeu parlementaire. Surtout, aucun projet crucial pour l’économie ou pour la lutte à la pandémie ne se trouve enlisé dans les frottements avec l’opposition.

En fait, ce qui me frappe, c’est plutôt l’inverse. Malgré son statut minoritaire, Justin Trudeau fait ce qu’il veut. Dans l’urgence de la crise, le gouvernement libéral a créé un nombre impressionnant de nouveaux programmes. Il a dépensé des centaines de milliards. Il a creusé un déficit d’une ampleur qu’aucun économiste n’aurait même pu imaginer.

Justin Trudeau n’a même pas déposé de budget, le Canada vit sans budget depuis deux ans, une situation tout à fait inédite. Cette seule anomalie dans la gestion aurait pu justifier que l’opposition renverse le gouvernement : il n’est pas capable de préparer et de déposer un budget ! Or l’opposition a simplement critiqué cela comme un petit manquement. Vraiment, Justin Trudeau gouverne à sa guise.

La vraie raison

Si Justin Trudeau n’est pas vraiment menotté, alors pourquoi voudrait-il des élections dès ce printemps ? La réponse est simplissime. Parce qu’il voit une porte de grange devant lui pour être réélu majoritaire, ce qui l’assurerait d’un mandat bien confortable pour quatre ans.

Les sondages ne sont pas seulement bons pour Justin Trudeau. Ils sont excellents ! Cette semaine, un sondage de Bloomberg donnait aux libéraux une avance de 9 points sur les conservateurs... sur quelle question ? Quel parti est le meilleur pour gérer les finances du Canada ?

Quand un élève obtient une note aussi forte dans sa matière la plus faible, il est sur du solide. Après un bon départ, Erin O’Toole traverse un passage à vide qui ne laisse rien présager de bon pour des élections printanières. Pire, la droite religieuse risque de faire dérailler le congrès conservateur de la semaine prochaine.

On comprend bien la tentation de Justin Trudeau. Mais s’il nous lance en élection, il faudra comprendre et nommer la seule et vraie raison.