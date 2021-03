Quatre ans après Bleu Jane, Julien Sagot est de retour avec son quatrième album solo, simplement intitulé Sagot. Pour l’auteur-compositeur que l’on a d’abord connu avec Karkwa, les nouvelles compositions ont pris une orientation plus sensuelle.

Julien Sagot a dû prendre son mal en patience. Son nouvel album devait paraître initialement en avril 2020. Une certaine pandémie a toutefois repoussé la sortie de près d’un an.

« My god que c’est interminable ! lance le musicien au bout du fil. J’ai fini par me dire que je voulais écouler mon stock. À un moment donné, il faut que ça sorte, public ou pas. Au pire, on fera comme Marc Hervieux et on ira jouer dans les ciné-parcs ! (rires) »

Pour cet album, Sagot a suivi le conseil de sa femme qui lui a suggéré d’écrire davantage des chansons à caractère érotique, plus sensuelles. « Je me suis un peu laissé bercer là-dedans, dit-il. Il y avait une direction à la Gainsbourg qui s’y prêtait bien. »

Même si le reste de 2021 est plutôt incertain avec les concerts, Julien Sagot prépare un spectacle hybride le 12 mai, au Ausgang Plaza, à Montréal.

« Ce sera un gros show avec du visuel et de la mise en scène, dit-il. Ce sera capté pour le web et il y aura un petit public, si on peut. »

Karkwa

Il y a quelques jours, une photo de Louis-Jean Cormier sur les réseaux sociaux parlait d’une réunion en studio avec les anciens membres de Karkwa. Qu’en est-il exactement ?

« On a fait deux tounes pour une émission de télévision, répond Julien. C’est sûr que si on a du temps cet été, que rien n’ouvre, on pourrait aller jammer et faire de la musique. »

► Le nouvel album de Julien Sagot, Sagot, est disponible sur toutes les plateformes. sagot.ca