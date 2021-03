Aqualung: l'album qui a consacré Jethro Tull

Après avoir lancé trois albums avec des sonorités blues, jazz, folk et hard rock, Jethro Tull a accédé aux ligues majeures avec Aqualung. Un album où les pièces Hymn 43, Locomotive Breath, Cross-Eyed Mary, My God et Aqualung ont permis à la formation britannique de sortir des clubs et des petites salles de spectacle et de passer à un autre niveau.

Aqualung fête ses 50 ans. Un opus marquant qui sera le début d’une grande période de créativité avec les albums Thick as a Brick, A Passion Play, War Child et Minstrel in the Gallery qui suivront.

La formation dirigée par le chanteur-flûtiste-guitariste Ian Anderson avait connu un certain succès avec les albums Stand Up et Benefit et les simples Living in the Past, Bourée et The Witch’s Promise, mais c’est avec Aqualung que le groupe a effectué une percée en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale.

Les simples Hymn 42 et Locomotive Breath ont tourné à la radio et le groupe originaire de Blackpool, en Angleterre, a quitté les petites salles pour se produire dans des arénas.

Avec sept millions d’exemplaires vendus, Aqualung est l’album le plus populaire de Jethro Tull. Il a été numéro trois en Australie et en Norvège, numéro quatre au Royaume-Uni, numéro cinq en Allemagne et au Canada et il a atteint la septième position du palmarès Billboard 200 aux États-Unis.

Enregistré entre avril 1970 et février 1971, Aqualung a été le premier disque réalisé aux studios Island. Ian Anderson n’a pas du tout aimé cette expérience dans ce studio aménagé dans une section d’une ancienne église. Il se plaignait d’un son horrible, froid et d’échos.

Anecdote intéressante, au même moment, dans le studio voisin, plus petit, John Bonham, Jimmy Page, John Paul Jones, Robert Plant enregistraient Led Zeppelin IV.

Visite de Jimmy Page

L’album, qui dure 43 minutes, démarre en force avec un doublé constitué de la pièce titre et de Cross-Eyed Mary.

Aqualung, qui raconte l’histoire d’un sans-abri, a été écrite par Ian Anderson et Jenny Franks, sa conjointe de l’époque. Une photo prise par son amoureuse, dans un port, sur le bord de la Tamise, est à l’origine de cette chanson.

« J’avais des sentiments de culpabilité, de peur et d’insécurité face à ces gens un peu effrayants. J’avais aussi une idée un peu romantique d’une personne qui est un esprit libre et qui ne veut ou ne peut pas adhérer aux formats prescrits par la société », a indiqué le chanteur écossais, en 1999, dans les pages du magazine Guitar World.

Le guitariste Martin Barre a raconté que Jimmy Page, de Led Zeppelin, s’était pointé dans la salle de contrôle pour le saluer, lorsqu’il était en train d’enregistrer le solo d’Aqualung.

« À cette époque, je me devais de livrer le solo en une ou deux prises, si je ne voulais pas qu’il soit remplacé par un solo de flûte. Jimmy m’envoyait la main et j’étais incapable de lui répondre. Je ne voulais par rater mon solo », a-t-il mentionné dans une entrevue publiée dans le magazine Guitar Player.

La pièce Cross-Eyed Mary parle d’une prostituée étudiante et Locomotive Breath aborde la surpopulation avec un train bondé, qui file à toute vitesse et qu’on ne peut pas quitter.

Remixé en 2011 par Steven Wilson, Aqualung est considéré comme un album phare du mouvement rock-progressif. Le magazine spécialisé Prog l’a consacré comme étant le 43e des 100 meilleurs albums progressif de tous les temps. Rolling Stone l’avait classé, en 2012, au 337e rang des 500 meilleurs disques.