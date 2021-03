Celui qui inspire confiance

Passionné de politique américaine, Jean-Éric Branaa nous fait découvrir, avec son plus récent ouvrage, le président américain Joe Biden, un homme au caractère résilient qui, en plus d’avoir un brillant parcours de politicien, aurait mérité la victoire principalement par la confiance qu’il inspire.

Politologue, essayiste et spécialiste de la politique américaine, Jean-Éric Branaa a écrit son dixième livre sur les politiciens américains en jetant cette fois un regard sur l’homme qui devra reconstruire les États-Unis après le passage de Donald Trump.

Joe Biden

L’homme qui doit réparer les États-Unis,

Jean-Éric Branaa

Édito, 324 pages

« Je suis amoureux de l’Amérique et je m’intéresse à sa politique depuis 35 ans », lance d’emblée l’essayiste Jean-Éric Branaa.

Afin d’écrire sa biographie, l’auteur a fait un laborieux travail de recherche et a discuté avec des responsables du Parti démocrate un peu partout dans le monde.

« Biden, c’est le bon élève, c’est celui qui travaille et qui travaille encore et qui fait savoir qu’il travaille, l’image rassurante », souligne l’auteur.

Chose certaine, en lisant cette biographie on a l’impression d’aller à la rencontre d’un homme attachant doté de valeurs fortes.

Le rêve américain

Parmi les atouts de Biden, l’auteur estime que l’on peut l’associer facilement au fameux rêve américain. L’homme parti de rien né à Scranton, en Pennsylvanie, dans un milieu catholique modeste, fils d’un vendeur de voitures, il a finalement réussi à se hisser au poste le plus prestigieux au monde.

« Biden est parti dans la vie avec des parents en difficulté financière, par moment ils ont perdu leur maison et malgré cela il a fait son chemin », illustre l’auteur.

Outre ses débuts modestes, si Biden inspire confiance, c’est qu’il a traversé de grandes épreuves personnelles. On apprend qu’il a voulu se suicider lorsqu’il a perdu son enfant de 13 mois et sa première femme Neilia lors d’un accident de la route en 1972.

La mort de son autre fils Beau, à 46 ans, emporté par un cancer du cerveau nous démontre aussi à quel point Biden est résilient et prêt à faire face à l’adversité.

Projection

Jean-Éric Branaa prévoit un mandat compliqué pour Biden, notamment sur le plan de la relance économique, mais croit « que ce sera un grand mandat et qu’il réussira à faire chuter les tensions du fait qu’il soit blanc et vieux, ce qui lui donne un avantage et des possibilités qu’un jeune n’aurait pas eus tant pour les Noirs, les femmes que les hispaniques ».