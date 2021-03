COVID-19: «Nous avons laissé tomber les plus vulnérables», dit la Dre Theresa Tam

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, ne prend pas des gants blancs pour résumer la plus grande leçon apprise durant la pandémie de COVID-19: «Nous avons laissé tomber les plus vulnérables», a-t-elle confié à CTV, dimanche.

Elle s’est particulièrement désolée du sort des personnes âgées.

«Je crois que la tragédie et la leçon monumentale apprises par tous au Canada, c’est que nous étions à tous les niveaux incapables de protéger les ainés, particulièrement dans les centres de soins de longue durée», a-t-elle précisé à l’émission d’affaires publiques Question Period.

Elle a souligné que les personnes racialisées, les femmes et ceux vivant dans des logements collectifs faisaient aussi parmi des victimes les plus vulnérables qui n’ont pas eu l’appui nécessaire de la part des autorités.

«Le pire, c’est que durant la deuxième vague, alors que nous avions prévenu qu’il y aurait une résurgence, il y a eu les mêmes énormes impacts sur la population», a-t-elle ajouté.

Cette prise de position fait écho au rapport annuel de l’Agence canadienne de la santé publique (ACSP). Publié en octobre dernier, ce document présenté par la Dre Tam en appelait à la réduction des inégalités exposées par la COVID-19, qui s’attaquait davantage aux plus vulnérables.

«Nous devons améliorer les conditions sanitaires, sociales et économiques de ces populations si l’on veut atteindre l’équité en matière de santé et nous protéger tous de la menace de la COVID-19 et des futures pandémies», avait-elle alors mentionné.

Plus d’un an après l’apparition de cette maladie, environ 908 000 personnes ont été infectées par ce coronavirus au Canada et plus de 22 000 en sont mortes.