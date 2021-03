Déprime Covid-19 : des câlins de vache recommandés

Isolement, distanciation physique, vous avez besoin, après un an de pandémie, de serrer dans vos bras un être chaleureux, doux et paisible. Il n’y a rien de plus réconfortant qu’un gros câlin. Il serait peut-être temps de câliner une vache. Ça se fait déjà aux États-Unis depuis des années. Une ferme du nord de l'État de New York propose à ses visiteurs-clients de faire des câlins à l’une de ses vaches et de profiter de leurs vibrations apaisantes.



Les deux vaches thérapeutes, Bonnie et Bella, se couchent souvent dans l'herbe ou, en hiver, dans le foin de l’étable où elles accueillent les visiteurs encouragés à s’étendre à leur côté. Se blottir contre elles est relaxant. Leur température corporelle est plus élevée que la nôtre et leur fréquence cardiaque plus basse.



Les visiteurs peuvent les brosser, les chouchouter, les câliner pendant des séances d'une heure au prix de 75 $ par couple. Selon les fermiers hollandais qui offrent la thérapie, les visiteurs ont entre 12 et 75 ans. Les séances de «cajolage» avec les vaches sont particulièrement populaires auprès des milléniaux. Les maîtres veillent à assurer la sécurité, le bien-être de chaque animal et leur respect par les visiteurs.



Attention, votre expérience peut varier de celle des autres clients en fonction de l’humeur de Bonnie et de Bella un jour donné et de l’appréciation qu’elles se font de vous. Qu’arrive-t-il si elles ne vous blairent pas ? La publicité ne dit pas si vous allez être remboursé et partir encore plus déprimé.



C’est connu, la thérapie assistée par les animaux aide les humains à faire face à la dépression, à l'autisme et à la dépendance aux drogues. Le «dorlotage» animal augmente les niveaux d'ocytocine dans le cerveau et réduit les réponses physiologiques liées au stress. L'interaction thérapeutique homme-animal stimule aussi les compétences sociales. Serrer une vache dans ses bras peut ralentir votre rythme cardiaque et réduire votre anxiété.



Le New York Times rapportait en 2019 que de plus en plus d'Américains disent qu'ils ont besoin pour leur santé mentale et leur équilibre émotionnel de la présence à leur côté d’un animal, même en voyage : des chiens, des chats des canards et mêmes des insectes. Difficile d’amener une vache ou un cheval, dont la proximité thérapeutique est appréciée comme animal de compagnie en avion.

Les animaux ont une place grandissante dans les soins de santé. Selon un rapport du département américain de la Santé et des Services sociaux, et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), près de 60% des fournisseurs de soins palliatifs américains suggèrent la zoothérapie à leurs patients. Encore là, pas avec des vaches, bien évidemment, vu l’exigüité des corridors et des chambres des établissements de santé.



La pratique des câlins de vaches (koe knuffelen, en hollandais) a commencé aux Pays-Bas, puis elle s’est répandue en Belgique et en Suisse où on offre également cette thérapie. À ma connaissance, aucune ferme au Québec ne propose encore des séances de «câlinage» avec des vaches.



Après une séance avec une de ces bovidées thérapeutes, vous aurez des remords à chaque fois que vous mangerez des hamburgers pour le reste de votre vie. Les vaches sont des animaux sociaux, plus intelligents et plus émotifs que les gens pensent. Comme les cochons.



La maltraitance des vaches par le complexe alimentaire-industriel est endémique. À quand un mouvement de solidarité avec les vaches ? De quoi mobiliser les véganes : «Mettez les breaks avec vos steaks ».