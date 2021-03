Jeux: En tête à tête

C’est toujours bien de jouer à plusieurs, mais c’est aussi amusant de jouer à deux, surtout quand il s’agit de jeux compétitifs. On peut alors se barber pour ajouter du piquant à l’expérience de jeu.

Voici donc trois jeux conçus exclusivement pour deux joueurs, et l’on vous assure qu’il y aura de la compétition.

Holmes : Sherlock contre Moriarty

Photo courtoisie

2 joueurs

10 ans +

30 minutes

29,99 $

Le parlement de Londres a été la cible d’une attaque, alors qui de mieux placé que Sherlock Holmes pour mener l’enquête afin de mettre la main sur Moriarty avant qu’il n’efface ses traces ?

Il s’agit d’un jeu de placement d’ouvriers et de collection de cartes qui tourne rondement sur sept jours (rondes).

Ainsi, sur le plateau central, on trouve trois personnages de base auxquels on en ajoute deux pour la première journée, puis un nouveau chaque jour subséquent.

Chaque carte offre un atout aux joueurs, que ce soit la collecte de cartes Indice ou de jetons Influence (qui permettent d’obtenir des indices).

Photo courtoisie

Chaque ronde, les joueurs placent leurs trois ouvriers à tour de rôle en profitant de l’atout offert par le personnage visité.

L’objectif ici est de récolter le plus d’indices d’une même sorte puisque les points seront accumulés en fin de partie selon la majorité dans chacune des catégories d’indices.

C’est donc assez simple, mais il faudra compter les cartes puisque chaque indice présente une quantité différente de cartes.

Un des dix personnages disponibles vous permet aussi de voler des cartes à votre adversaire dans une version un peu plus retorse du jeu.

Il existe également deux variantes qui ajoutent du piment au jeu ou en augmentent le niveau de difficulté. C’est un jeu tout simple, mais qui fonctionne assez bien.

Schotten Totten 2

Photo courtoisie

2 joueurs

8 ans +

20 minutes

22,99 $

Dans une Écosse ancestrale, les clans sont à couteaux tirés et attaquent le château de leurs voisins.

Ce second opus reprend la même mécanique que son prédécesseur, mais y ajoute une certaine asymétrie dans les objectifs qui ajoute du piquant.

Ainsi, les deux joueurs se font face et une muraille, représentée par sept tuiles, les sépare.

Les joueurs placeront des cartes de chaque côté des tuiles Muraille.

Voilà pour l’essentiel. Apportons maintenant des précisions.

Cette fois-ci, un assaillant a pour objectif de percer un trou dans la muraille, alors que le défenseur tentera de le repousser.

Photo courtoisie

Il y a des cartes de cinq couleurs différentes qui sont numérotées de 0 à 11. L’assaillant jouera une carte, en piochera une nouvelle et ce sera ensuite au tour du défenseur de faire de même. Les joueurs peuvent toujours

placer une carte devant la tuile Muraille de leur choix, pour autant qu’ils respectent le nombre de cartes dicté par la tuile.

L’assaillant tentera de prouver sa supériorité en revendiquant la victoire sur une tuile, mais il y a plusieurs façons de l’emporter, que ce soit avec une suite de couleurs, des cartes de même valeur ou quelques autres pistes.

Si l’assaillant y parvient, on retourne la tuile et l’exigence de victoire pour celle-ci en sera modifiée.

Le défenseur, quant à lui, aura pour mission de survivre jusqu’à ce que la pioche de cartes soit épuisée ; l’assaillant l’emportera s’il parvient à affaiblir quatre remparts ou à en détruire un complètement.

Le principe même du jeu fait en sorte qu’on veut toujours jouer au moins deux parties. Qui plus est, il y a des cartes additionnelles pour modifier l’expérience de jeu.

7 Wonders Duel

Photo courtoisie

2 joueurs

10 ans +

30 minutes

39,99 $

Cette adaptation pour deux du désormais classique jeu de draft est presque meilleure que l’originale.

Sur trois âges (rondes), les rivaux tenteront de développer la meilleure civilisation en amassant des cartes qui leur fourniront des ressources, puis du savoir et de la puissance militaire.

À son tour, le joueur choisit une carte qu’il ajoutera à son empire ou qu’il défaussera pour obtenir de l’argent. Il pourra également construire une merveille afin d’obtenir des avantages qui y sont reliés.

Ce qu’on aime dans ce jeu, c’est qu’il propose trois chemins différents vers la victoire, dont l’hégémonie militaire ou scientifique, qui peut survenir en cours de partie.

Photo courtoisie

Mais si, à l’issue du troisième âge, aucun des deux joueurs ne l’a encore emporté, on ira aux points.

Dans la portion construction de sa civilisation, il faudra cumuler des ressources ou bien s’en procurer du marché en dépensant de l’argent et le prix sera fixé en fonction des ressources de votre adversaire, ce qui ajoute un élément de gestion intéressant pour les deux opposants puisqu’on peut vouloir stocker certaines ressources en grand nombre en sachant que l’adversaire en aura besoin et devra payer cher pour les obtenir.

Autre détail intéressant, les cartes varient d’un âge à l’autre et au troisième âge, les cartes guildes apparaîtront et offriront des bonis intéressants et des choix difficiles pour les joueurs.

En apparence compliqué en raison de règles un brin touffues, le jeu est plutôt simple et il est très facile d’enchaîner les parties, surtout quand un joueur veut prendre sa revanche.