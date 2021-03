Être ambitieux, mais toujours garder le respect envers les autres

Dans tous les domaines de la vie, il y a un héros obscur dont on ne peut pas se passer. Hugo Giroux en est un. Par exemple, qui est la voix officielle des publicités de BMR ? C’est Hugo Giroux.

Découvrons ensemble la vie non théâtrale de Hugo Giroux, celle qui est remplie d’amour, de joie et de moments laborieux.

À quel endroit demeurais-tu dans ta jeunesse ?

J’ai passé ma jeunesse à Sainte-Anne-des-Plaines, une région connue comme la Mecque de la production de fraises.

Y a-t-il une enseignante qui a été une source de motivation et d’inspiration pour toi à l’école ?

Madame Roxanne Hogue, mon enseignante à l’école primaire Mgr-Chaumont, avait trouvé une façon de m’encourager. Fréquemment, elle me donnait des affiches et des photos de Gilles Villeneuve qu’elle achetait elle-même.

Ton premier emploi était-il lié à la cueillette des fraises ?

J’ai travaillé à la Fraisière Lauzon et fils, où j’ai conduit le tracteur et cueilli des fraises. J’ai aussi travaillé dans les champs à soulever les balles de foin au bout de mes bras.

Aimes-tu faire du vélo ?

Chaque jour, je fais au moins 40 km sur mon vélo stationnaire ou dans les rues du Québec. D’ailleurs, Dave Morissette et moi planifions de faire une longue randonnée jusqu’à Boston.

Jean-Charles Lajoie, va-t-il vous accompagner ?

Il va plutôt nous motiver. Je serai toujours reconnaissant envers J.C., car il m’a permis d’amorcer une carrière dans le sport.

Es-tu un bon cuisinier ?

Mercredi dernier, j’ai tenté de rouler des pâtes suivant les conseils de ma conjointe, Michelle De Billy, une femme tellement généreuse. On a tellement ri, car j’ai échappé plus de pâtes au sol que j’en ai roulé.

Qui est ton mentor ?

Un homme de peu de mots, Méo dans le film Elvis Gratton, c’est-à-dire Yves Trudel. Il était un professeur extraordinaire à la Polyvalente de Sainte-Thérèse et l’auteur de nombreuses pièces de théâtre pour adolescents.

Quel est ton paysage favori ?

Depuis quelque temps, je demeure à Québec. Mon paysage favori apparaît, sans aucun doute, lorsque je suis sur mon vélo tôt le matin sur la rue Saint-Jean devant le magnifique lever du soleil à l’horizon.

J’ai hâte que tu me décrives la ville de New York.

Une simple balade sur Broadway, où les lumières étincelantes lui donnent vie. Les nombreuses pièces de théâtre, sans oublier les différents quartiers de la ville qui ont chacun son cachet.

Es-tu un cinéphile ?

Mes films favoris sont La Famille Plouffe, dont mon personnage favori était Ovide. Aussi le film Field of Dreams, qui me permet d’imaginer mon grand-père, Origène Duclos, en train de jouer au baseball en plein milieu d’un champ à Sainte-Anne-des-Plaines.

Ton grand-père Origène Duclos a-t-il joué un rôle important dans ta vie ?

Tout comme mes parents, il m’a influencé beaucoup. Je n’oublierai jamais son conseil que j’applique soigneusement : « Être ambitieux, mais toujours garder le respect envers les autres ».

Tu as gardé le putter de ton grand-père ?

Après le décès de mon grand-père, Origène Duclos, la famille m’a donné son sac de golf que j’ai toujours gardé. Lorsque je joue au théâtre, j’ai son putter de golf qui m’accompagne dans ma loge.

Quelle pièce que tu as interprétée est un summum pour toi ?

Sans aucun doute, Cyrano de Bergerac. C’est l’une des pièces les plus populaires du théâtre français. Lors des répétitions, j’utilisais le fameux putter de mon grand-père comme épée.

Quelles sont les influences de ton père et de ta mère ?

Mon père est un homme qui m’aide encore aujourd’hui. Lorsque je dois réviser mes textes, il s’assure que je comprends bien mon rôle. Ma mère est une femme que j’aime tellement. Elle m’a permis de découvrir les grandes villes du monde par la magie des livres et des magazines.

Ta mère aime-t-elle te taquiner ?

Souvent, elle me dit avec un rire chaleureux : « J’aimerais bien savoir ce que tu fais avant que les femmes et le coiffeur, Serge, au salon Olympique Coiffure, me l’apprennent. »

Es-tu un fervent d’autobiographies ?

Les biographies de Maurice Duplessis, de Jean Lesage et de René Lévesque. J’aime aussi les romans de Michel Tremblay.

As-tu un message d’encouragement pour ton frère David ?

Mercredi, David subira une intervention chirurgicale pour corriger une malformation à son cœur. « David, sois courageux, tu es entre bonnes mains. »

Ta filleule Raphaëlle Corbeil a-t-elle une place spéciale dans ta vie ?

Elle a huit ans, c’est une bougie d’amour. Nous chantons ensemble, je découvre ses jeux vidéo et, à l’occasion, nous allons voir le Canadien. C’est aussi une excellente joueuse de soccer.

Tu aimes les chansons « quétaines ».

La chanson Rhum coco et ananas d’Evan Joanness est ma favorite. À ma grande surprise, c’est la même que celle de mon idole, le comédien Guy Nadon.

As-tu joué avec le Canadien ?

NON. Mais j’ai vécu un moment inoubliable lorsque j’ai joué avec des anciens du Canadien, dont Guy Carbonneau, Stéphane Richer, Patrice Brisebois et le légendaire Guy Lafleur.

En passant, peux-tu me dire confidentiellement comment la saison de District 31 se termine ?

Je ne peux pas, car Luc Dionne et Fabienne Larouche ont mis tous les comédiens sur écoute électronique.