«Leslie» de Marie Demers: la difficile quête de féminité

Après le succès de ses romans In Between, Les Désordres amoureux et Leslie & Coco, la talentueuse Marie Demers revient ce printemps avec Leslie, la suite des aventures de Leslie et Coco, deux jeunes femmes en quête d’épanouissement. L’une à Gaspé, l’autre à Québec, elles cherchent à trouver leur chemin dans une période mouvementée de leur vie. Mieux exister, faire sa place, comme jeune femme, c’est possible ?

Séparées à nouveau, Leslie à Gaspé et Coco à Québec, les deux amies traversent des tempêtes émotionnelles et une période où tout change tout le temps, comme les marées de la Gaspésie. Quand elles se retrouvent, beaucoup de choses ont changé.

Marie Demers s’est intéressée aux amitiés féminines dans ce nouveau roman incisif, contemporain, sincère, pas vraiment rose bonbon. Il est question d’équilibre, de santé mentale, de troubles alimentaires, de quête de féminité. Des sujets qui concernent beaucoup de jeunes femmes.

L’écrivaine s’est laissée aller plus dans ce roman. « Leslie est très proche de moi et j’étais dans une période un peu dark. Écrire ça en pleine pandémie, ça n’a pas été évident, sincèrement », confie-t-elle en entrevue.

Les enjeux qu’elle aborde – persévérer quand tout va de travers – ne sont ni jojo, ni très populaires, elle en convient. « Je pense que ce sont des discussions qu’on devrait avoir. Ce sont des thématiques qui me tiennent beaucoup à cœur. J’ai été bien dépressive dans ma vie. On peut-tu en parler ? Pendant la pandémie, j’avais besoin de parler de ça. Oui, je me suis laissée aller dans des thèmes plus noirs. »

Magnifique Gaspésie

Ces facettes sombres sont éclairées par la magnificence des paysages gaspésiens, qu’elle décrit parfaitement. « Je suis allée juste avant la pandémie, pour voir L’Anse-au-Griffon, le phare du Cap-des-Rosiers. Ça m’a frappée, la beauté du paysage. »

« On reproche souvent à la littérature – avec raison – d’être montréalocentriste. Je trouve ça l’fun de me défaire de mes histoires qui se passent à Montréal et de mettre en valeur le Québec. En plus, en pleine pandémie, tout le monde a voyagé au Québec. On redécouvre comment c’est beau chez nous. »

Les endroits qu’elle décrit – les sentiers du Parc national Forillon, l’Anse-à-la-Frégate – sont des incontournables.

« La vue qu’on a du phare de Cap-des-Rosiers, je pense que c’est la plus belle vue de ma vie. J’ai voyagé beaucoup et ça me réconcilie avec une chose : je n’avais peut-être pas tant besoin de me sauver et de voyager ailleurs qu’au Québec pour voir des belles choses. Ça me rend fière d’être à portée de ces paysages aussi majestueux. »

Un passage difficile

Marie Demers note qu’elle a écrit Leslie avec moins de compromis, moins de censure. Elle aborde sans chichis la difficile quête de la féminité – comment on devient une femme. Un passage souvent difficile.

« Moi-même, à 34 ans, je trouve que le passage n’est pas smooth. Les enjeux féministes m’appellent beaucoup. Leslie, c’est moi, quand j’avais 17-18 ans. Il y a des enjeux qui sont présents pour Leslie qui ne disparaîtront jamais complètement en moi. C’est quoi être une femme ? Est-ce que j’ai le droit de m’autoproclamer femme si je refuse un peu la féminité classique ? Ce sont ces questions qui viennent me chercher. »

Elle se questionne aussi beaucoup sur l’apparence physique. « Moi, je me compare beaucoup, à cause d’Instagram, etc. Est-ce qu’on est esclave de ça ? C’est tellement complexe, tout ça. Souvent, on fait semblant, comme si l’apparence, ce n’était pas important, et qu’il fallait s’accepter comme on est. C’est vrai. Mais c’est pas vrai que c’est pas important, parce que ça change notre rapport au monde. »

►En librairie le 17 mars.

Marie Demers est auteure, chargée de cours, doctorante et éditrice.

Elle a aussi écrit In Between, Les Désordres amoureux et Leslie & Coco.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Rien dans le ciel ou la mer n’annonce la fin de l’été. Sur la ligne d’horizon, une épaisse blancheur divise – les bleus. Celui de la baie est assez foncé pour donner son nom au village : l’anse au gris fond. Celui du ciel, presque turquoise, déverse sa clarté aveuglante. Seule une odeur creuse, loin dans l’air : de foins coupés, de terre humide, d’eau croupie, indique que l’équinoxe est proche.

– L’équinoxe.

Ces temps-ci, elle se parle souvent à haute voix. Comme pour s’assurer qu’elle existe encore. »