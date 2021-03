Parvenir à vaincre l’insomnie

Les problèmes d’insomnie sont de plus en plus monnaie courante. Ce sont principalement les problèmes reliés aux stress qui en sont la cause. Afin d’y remédier, les auteurs proposent ici un programme qui promet des résultats en seulement 28 jours.

Profiter d’un sommeil réparateur est essentiel pour assurer le bien-être du corps et de l’esprit de chacun, peu importe l’âge. Malheureusement, l’anxiété à laquelle plusieurs sont confrontés perturbe leur sommeil, au point de tomber dans une spirale infernale de l’insomnie.

« Plus d’une personne sur dix, quel que soit son âge, souffre d’insomnie chronique », lance l’auteure, Catherine Polan Orzech qui a coécrit l’ouvrage avec William H. Moorcroft, spécialiste en médecine du sommeil comportementale. « Près d’un quart de la population dit avoir du mal à dormir et ce chiffre passe à environ un tiers chez les personnes âgées. »

Photo courtoisie

Devant ce fléau, plusieurs auront recours aux médicaments pour surmonter leurs problèmes de sommeil. Si cela peut fonctionner à court terme, malheureusement, le problème risque de s’aggraver à plus long terme en raison de la dépendance associée à la prise de somnifères. Ainsi, il est souhaitable d’apprendre, à l’aide de diverses techniques, à résoudre le problème de manière naturelle.

Pleine conscience

La méthode des auteurs pour vaincre l’insomnie, que l’on nomme le GMATI (Guided Mindfulness with Acceptance Treatment for Insomnia), est un programme que l’on suit sur une période de 28 jours, et qui repose principalement sur la pleine conscience en intégrant une forme de méditation. Évidemment, ce n’est pas aussi simple que de prendre des médicaments, mais il s’agit d’une méthode testée sur des personnes souffrant de troubles du sommeil qui réduit significativement les problèmes d’insomnie et qui améliore considérablement la qualité du sommeil. Si elle fonctionne, c’est qu’elle parvient à réduire au quotidien le stress, principale cause associée aux troubles du sommeil.

« La plupart des personnes souffrant d’insomnie chronique se sentent prises dans un cercle vicieux de mauvais sommeil qui entraîne de l’inquiétude, laquelle favorise à son tour le mauvais sommeil, qui entraîne encore plus d’inquiétude, et ainsi de suite », illustre l’auteure.

Les causes de l’insomnie

Les raisons pour lesquelles les gens ont du mal à dormir sont nombreuses. « Cela peut être des fluctuations hormonales, une douleur chronique, un stress, de l’anxiété, ou de simples habitudes qui interfèrent avec les mécanismes de base du sommeil », explique l’enseignante.

Outre des méditations guidées qui sont proposées dans cet ouvrage, plusieurs autres conseils y sont prodigués afin de résoudre le problème d’insomnie. On suggère notamment d’être bienveillant et affectueux envers soi-même. Il faut comprendre que la douleur et les pensées ont une incidence directe sur le sommeil. L’anxiété, le chagrin, le désespoir et le sentiment d’impuissance sont des états qui mènent vers les problèmes liés au sommeil. Ce sont des états d’agitation qui excitent l’esprit menant à un inconfort. « Dans ces conditions, il y a très peu de chances que l’on puisse atteindre un état de relaxation propice au sommeil. »

Même si le programme est relativement complexe, il est très bien vulgarisé. Ce sont des outils qui permettent surtout de calmer l’esprit, réduisant ainsi le stress.