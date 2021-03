Pas de tour rapide pour Lance Stroll et Aston Martin

Aston Martin s’est concentré sur les longs relais lors de la dernière journée des essais hivernaux de Formule 1, Sebastian Vettel et Lance Stroll se contentant conséquemment des 17e et 18e temps les plus rapides du jour, dimanche, au Bahreïn.

Stroll a effectué sa boucle la plus rapide en 1 min 36,100 s, à 7,140 s de Max Versappen (Red Bull), en tête du classement du jour avec un chrono de 1:28,960. L’accent n’ayant pas été mis sur la vitesse pure, le Québécois s’est dit satisfait de sa journée, lui qui a complété 80 tours.

«Je suis très content du travail effectué, a dit Stroll selon une vidéo publiée par son équipe. Nous avons obtenu beaucoup données avec des simulations de course et des longs relais. Nous avons effectué le programme au complet.»

Vettel a pour sa part parcouru 56 fois le circuit de Sakhir. Son passage le plus rapide a été chronométré en 1:35,041 en après-midi. Il a toutefois vu sa journée se terminer abruptement en raison d’une perte de pression du turbo.