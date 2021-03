Plan séquence: le cinéma de Magneto Trio

Deux ans après avoir entrepris le long processus de création pour la réalisation de son troisième album, la formation Magneto Trio est arrivée à terme. Plan séquence propose dix paysages sonores cinématographiques. Six ans après leur deuxième opus, Sylvain Clavette, Rick Haworth et Mario Légaré sont de retour.

« Notre processus de création est d’une longueur que tu ne peux pas imaginer », a lancé le guitariste Rick Haworth, au bout du fil.

Le trio qui a vu le jour en 2004 a entrepris celui de Plan séquence avec quelques jours de studio en 2019. Une deuxième session d’enregistrement a suivi en février 2020.

« On s’installe avec tous nos trucs et nos bébelles en studio. Mario et moi, on arrive avec des petites esquisses d’une idée de quelque chose et on joue, on joue et on joue. Sylvain part ensuite avec ce qu’on a enregistré et il se lance dans un travail de moine qui est très long. Il fait du montage et du traitement sonore et il crée les œuvres à partir de nos improvisations », a expliqué le guitariste.

Entre les deux

Le titre de l’album et ceux de plusieurs chansons, avec Plan séquence, Nuit américaine, Traveling et Louma, sont une référence au monde du cinéma.

« Les gens, depuis les débuts du band, parlent de notre musique avec des termes de cinéma. Ce qui me plaît énormément. On aime les paysages sonores. On ferme les yeux et on se laisse guider par les sonorités », a-t-il fait remarquer.

Rick Haworth aime le croisement d’exploration sonore et de mélodies accessibles que l’on retrouve sur Plan séquence.

« On n’avait aucune idée, lorsqu’on a fait notre premier album, de ce qu’on voulait faire. On découvrait de nouvelles machines et on essayait des choses. Pour le deuxième, j’avais une intention de quelque chose de plus mélodique avec des airs que l’on pourrait peut-être siffler. Plan séquence se situe entre les deux », a-t-il précisé.

Le guitariste a hâte de retrouver les planches. Un spectacle en webdiffusion, enregistré au Théâtre des Deux-Rives, à Saint-Jean-sur-Richelieu, lors du lancement de l’album, est disponible jusqu’au 19 mars.