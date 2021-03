Projet d’attentat contre VIA Rail: en route vers un nouveau procès?

Les deux hommes condamnés pour avoir comploté en vue de faire dérailler un train de passagers de VIA Rail pourraient bien obtenir un second procès, a dévoilé le National Post dimanche.

Les deux terroristes condamnés dans cette affaire, Chiheb Esseghaier et Raed Jaser, pourraient tenter de faire appel devant la Cour d’appel de l’Ontario sur la base d’un commentaire du juge qui les a condamnés, Michael Code.

En effet, ce dernier aurait, en privé, qualifié de «héros» l’informateur du FBI qui avait abordé les deux hommes et découvert leur plan pour faire dérailler un train entre Toronto et New York pour le compte d’Al-Qaida. L’agent infiltré a raconté, sous le pseudonyme de Tamer El Noury, cette anecdote dans ses mémoires en 2017.

Les deux comparses ont donc utilisé cette information, vendredi, pour tenter d’obtenir un nouveau procès. La Couronne, de son côté, s’est objectée en faisant valoir que la paire a été condamnée par un jury et non par le juge, un argument qui a été balayé par la Cour d’appel qui veut obtenir plus d’informations, notamment sur la véracité des propos attribués au juge Code.

Aucune décision n’a encore été prise par la cour sur la tenue d’un éventuel deuxième procès.

Le dossier des deux hommes continue de faire couler de l’encre depuis qu’ils ont été trouvés coupables de terrorisme en 2015, avant d’être condamnés à la prison à vie.

Depuis, la Cour d’appel de l’Ontario avait suspendu cette condamnation sur la base d’erreurs dans la sélection du jury, une décision qui a finalement été infirmée le 5 mars dernier par la Cour suprême.

La question des commentaires du juge n’a cependant pas été étudiée par la Cour suprême, qui a renvoyé le dossier à la cour d’appel.