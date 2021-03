«Star Académie»: double fierté pour Matt Moln

C’était une «double mise en danger» pour Matt Moln à Star Académie, dimanche, et ce dernier en était conscient. Non seulement le candidat de Lévis jouait sa place dans l’aventure, mais il a opté comme fer de lance, pour se démarquer, pour une composition originale. Une décision pleinement assumée.

«Malgré toute la "game" de "Star Ac" qui se termine pour moi, c’est vraiment de la grosse fierté d’avoir eu l’occasion de présenter cette chanson. Avoir passé avec une chanson connue, qui aurait peut-être davantage plu, je pense que j’aurais été moins fier qu’en ce moment», a raconté celui qui compose «depuis toujours», et qui a déjà enregistré du matériel sous le pseudonyme MOLN, disponible sur le web.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Matt, Mathieu Michaud de son vrai nom, était sincèrement heureux à la fin de sa soirée, dimanche. Un peu triste de devoir quitter ses amis de Star Académie, le délogé de la semaine, qui s’est incliné devant Lunou Zucchini (choix du public) et Annabel Oreste (choix des profs), n’était quand même pas du tout bouleversé après le variété qui a conduit à son élimination.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Car, pas encore tout à fait limpide à ses propres yeux, le texte de sa pièce De l’or raconte l’histoire d’une fuite assortie d’une délivrance, et ce n’est pas anodin.

«Ça faisait un bout de temps que je vivais mal la téléréalité, avoue le garçon sans détour. Je pense que, dans la téléréalité, il y a un bout de "télé" qui n’est pas de la réalité. Même sans Star Académie, j’aurais lancé un album, j’aurais "parti le truc" quand même. J’étais prêt à aller ailleurs, à commencer "pour vrai" à être un artiste.»

«Il y avait une partie de moi qui n’avait pas nécessairement envie de s’en aller, mais qui ne le regrette pas. Ça fait un bout qu’on est là, c’est long pour nous», ajoute l’admirateur de Louis-Jean Cormier et de Klô Pelgag, qui a reçu un message d’encouragement de sa favorite avant sa prestation, dimanche.

Jo�l Lemay / Agence QMI

À court terme, Matt Moln voudrait nouer des collaborations avec «n’importe qui», dont ses anciens camarades de l’Académie, et aspire à lancer un album plus tôt que tard.

Queen et Céline

Quiconque remettrait encore en question la pertinence d’une émission comme Star Académie n’aurait eu, dimanche, qu’à se rabattre sur l’hommage à l’œuvre de Queen en ouverture d’émission (avec la participation de Sylvain Cossette) et, plus tard, sur le clin d’œil à l’album Falling Into You, de Céline Dion, pour reconnaître que de telles célébrations de la musique sont plus que nécessaires en termes d’héritage culturel.

Voir et entendre un jeune Jacob Roberge de 22 ans se distinguer sur Don’t Stop Me Now, ou un Shayan Heidari de 20 ans mener Bohemian Rhapsody, des titres loin de leur propre époque, démontre que la musique n’a ni âge, ni frontières, ni limites. C’était magnifique.

Et qu’elles avaient l’air fières, nos Académiciennes, la formidable Maëva Grelet en tête, sur l’immortelle It’s All Coming Back To Me Now dans le segment dédié à Céline Dion, pendant qu’à leurs pieds, les danseurs – dont Pepe Munoz, proche collaborateur de la diva – s’épanchaient dans une chorégraphie sensuelle! Un mélange d’émerveillement et de magie se lisait dans le regard des jeunes chanteuses, qui ne sont sûrement pas près d’oublier ce genre d’instant.

Comme en 2012

Ailleurs au gala, entre autres faits saillants, Promenade sur Mars, d’Offenbach, a hérité du titre de «Chanson de la nation», en ce mois où Gerry Boulet aurait célébré ses 75 ans.

Mariant le bleu, le rouge vin et l’orange dans sa chic tenue, comme lui seul sait le faire, Pierre Lapointe a survolé son répertoire avec la troupe de Waterloo, de La sexualité à Deux par deux rassemblés.

Jo�l Lemay / Agence QMI

On avait véritablement l’impression de revivre fugacement un variété de Star Académie 2012 en écoutant Mélissa Bédard (re)mettre son âme (quelle voix!) dans Le cœur est un oiseau, Olivier Dion et Andee s’époumoner sur Pour exister et Sur ma peau, et Sophie Pelletier insuffler sa grâce à Tue-moi. On a aussi constaté qu’Alors on danse colle toujours à la peau d’Andréanne A. Malette; celle-ci a gentiment redirigé Dashny Jules qui, en duo avec elle, s’est empêtré dans les paroles du tube de Stromae. Mise en danger en vue la semaine prochaine pour l’énergique Dashny?

«Singles» d’or

Enfin, le segment rap mené par Koriass et FouKi s’est conclu sur une réjouissante surprise pour les deux intéressés, qui ont tous deux reçu des certifications «Singles d’or» (équivalentes à 40 000 échantillons vendus) pour deux de leurs pièces, Cinq à sept et Blacklights pour Koriass, et Ciel et Gayé pour FouKi.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Les deux artistes ont juré qu’ils n’avaient aucunement vu venir le cadeau. Koriass s’était, plus tôt, amusé à changer la ligne «T’es déjà drunk avant le cinq à sept» de Cinq à sept pour une sympathique référence à un collègue sûrement croisé plus tôt en coulisses, «T’es déjà drunk avec Sylvain Cossette».

Les trois chansons interprétées par les candidats en danger sont disponibles sur QUB musique et sur toutes les plateformes d’écoute en continu et de téléchargement.

Les prestations des candidats

Lunou Zucchini (Choix du public)

«Quand il faut que je prenne ma place, je la prends!» a largué Lunou dans sa vidéo de présentation. La candidate de 25 ans, de Saint-Denis-sur-Richelieu, s’est en effet imposée, suffisamment pour attirer l’attention du public, qui lui a accordé son vote. «Merci beaucoup! C’est donc bien flatteur», s’est-elle exclamée, sourire radieux d’une petite fille aux lèvres, en apprenant qu’elle était «l’élue» de la semaine. Il ne fait nul doute que son interprétation du Parc Belmont, de Diane Dufresne, a su toucher les cœurs, avec sa finale tout en envolée. Juste assez théâtrale, Lunou a bien mis en pratique les conseils que Lara Fabian lui avait prodigués pour rendre l’émotion dans ce texte qui parle de maladie mentale. L’Académicienne en donnait davantage plus la tonalité montait, jetait des coups d’œil complices à la caméra, a lancé un «pow!» senti au bon moment, se passait la main dans les cheveux et agrippait son pied de micro pendant que, non loin d’elle, son copain se frottait les mains de fierté. La scène, la fille de Luce Dufault l’a apparemment déjà dans le sang!

Jo�l Lemay / Agence QMI

Annabel Oreste (Choix des professeurs)

«Tu retournes dans ton château», a solennellement déclaré Patrice Michaud à la «princesse» autoproclamée Annabel (et habillée et maquillée comme telle, avec diadème et longues boucles d’oreilles, belle à couper le souffle), après que celle-ci fut sauvée par les professeurs. La candidate de Laval avait répété toute la semaine Indélébile, de Yseult, mais ses anges gardiens de l’Académie l’ont incitée à choisir un autre morceau, plus révélateur de l’étendue de ses capacités vocales; voilà pourquoi Annabel s’est finalement commise sur Bird Set Free, un choix heureux, qu’elle a dignement honoré. Ce fut une prestation sobre sur fond blanc, intense, vocalement grandiose par moments, techniquement parfaite. Annabel n’a récolté que des lauriers au terme de son tour de chant. «T’étais impériale», lui a signalé Patrice Michaud. «C’est possible d’être décidé, tout en écoutant ce qui vient de l’extérieur», a renchéri Gregory Charles, pour illustrer qu’Annabel avait bien assimilé ses conseils.

Matt Moln (Délogé)

De son timbre rappelant tantôt celui de Tire le Coyote, tantôt celui de Louis-Jean Cormier, Matt Moln s’est mis à nu en offrant une composition de son cru, fignolée spécialement pour l’occasion, joliment intitulée De l’or. Le risque a été payant – la chanson se retrouvera sur l’album de Star Académie à la fin de la saison –, mais pas suffisamment pour protéger Matt, qui a hélas dû dire au revoir à ses camarades. «Tu as mis de l’or sur mes plaies ouvertes», a déclamé le courageux participant de Lévis en guise de refrain, dans un décor évoquant ciel étoilé, immenses gouttes d’eau ou diamants scintillants, selon le point de vue. Ariane Moffatt a salué son courage d’avoir osé explorer cette zone de fragilité, et affirmé avec conviction qu’un effort comme celui-là justifiait à lui seul sa propre présence au sein du corps professoral de l’Académie. Matt a dû partir, mais son audace et son talent ont quand même été reconnus.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Ils poursuivent l’aventure

Dashny Jules – 20 ans – Montréal

Queenie Clément – 29 ans – Montréal

Jacob Roberge – 22 ans – Lévis

Shayan Heidari – 20 ans – Montréal

Maëva Grelet – 19 ans – Saint-Jean-sur-Richelieu

Rosalie Ayotte – 20 ans – Saint-Tite

Zara Sargsyan – 16 ans – Montréal

William Cloutier – 25 ans - Victoriaville

Guillaume Lafond – 25 ans – Richelieu

Lunou Zucchini – 25 ans – Saint-Denis-sur-Richelieu

Annabel Oreste – 20 ans – Laval