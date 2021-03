9 mutations liées à la COVID

Comparativement aux autres secteurs du domaine culturel, la télévision n’a pas trop souffert des contrecoups du coronavirus. Ce qui ne veut pas dire qu’elle n’a pas été touchée. Quand on regarde de plus près, on remarque l’ampleur des changements qu’a subis notre petit écran au cours des 12 derniers mois.

Des séries reportées

Photo courtoisie

En forçant le report des tournages de plusieurs séries de fiction, la pandémie a mis à rude épreuve la patience de certains téléspectateurs. Ceux qui suivent L’heure bleue en font partie.

L’ultime saison du feuilleton avec Céline Bonnier était attendue en septembre 2020 à TVA. Mais en raison du coronavirus, elle arrivera finalement en septembre 2021. Les auteurs Anne Boyer et Michel D’Astous ont récemment confirmé leur échéancier sur Facebook, en réaction aux fans qui s’interrogeaient.

Mettant en vedette Isabel Richer et Alexandre Landry, La faille accuse également un léger retard. Au départ, la suite du thriller devait être tournée au printemps 2020, en vue d’une sortie sur Club illico avant Noël, mais puisque le Québec était « sur pause » en mars, avril et mai, les premiers tours de manivelle n’ont été donnés qu’en janvier.

Et pour d’autres titres, comme Sans rendez-vous, une nouveauté produite par Fabienne Larouche mettant en vedette Magalie Lépine-Blondeau, la situation est franchement pire. D’après les plans initiaux, cette comédie « provocante et audacieuse », adaptée d’un format australien intitulé Sexy Herpes, devait atterrir sur ICI Tou.tv Extra l’été dernier. Mais puisque plusieurs scènes requièrent une trop grande proximité, rien n’a encore été tourné. On attend la levée des mesures de distanciation physique pour aller de l’avant.

Des distributions repensées

Photo courtoisie

Le guide des mesures sanitaires a influencé la distribution de plusieurs séries. Pour pouvoir tourner des séquences de rapprochements, plusieurs réalisateurs ont recouru aux services de véritables couples d’acteurs, comme Pierre-Luc Brillant et Isabelle Blais dans L’Échappée, et Bianca Gervais et Sébastien Diaz dans Les pays d’en haut.

L’exemple le plus probant est toutefois Entre deux draps sur Noovo, une comédie pour laquelle la boîte de production KOTV a engagé exclusivement des tandems de comédiens qui habitent ensemble pour éviter de dénaturer le scénario original.

« Nos créateurs ont été capables de s’adapter pour continuer à produire des contenus. C’est quand même fascinant de voir ce qui s’est passé », commente Mathieu Chantelois, vice-président aux communications du Fonds des médias du Canada.

Essor des variétés

Photo courtoisie

La COVID-19 a beaucoup touché les émissions de variétés, en dépouillant les galas (Prix Gémeaux, ADISQ), en changeant certains formats (Tout le monde en parle en direct, Bonsoir bonsoir!) ou encore en évacuant le public des studios.

Elle a également accéléré l’entrée en ondes de Drôles de Véronic, stimulé la production d’émissions comme À tour de rôles et Sans rancune, et propulsé les cotes d’écoute d’En direct de l’univers. En effet, en moins d’un an, l’auditoire du rendez-vous hebdomadaire de France Beaudoin est passé de 1 040 000 à 1 231 000 téléspectateurs.

« Je crois beaucoup aux variétés, déclare l’animatrice. Notre mandat, c’est de divertir les gens, leur changer les idées. C’est quelque chose d’important quand on parle autant de santé mentale. Et pour nous, c’est très valorisant de sentir qu’on sert à quelque chose. »

Plus de temps devant l’écran

Photo courtoisie

Les données de Numéris révèlent qu’au Québec, du 16 mars 2020 au 7 mars 2021, les téléspectateurs francophones ont passé en moyenne 29,5 heures par semaine devant leur écran de télévision, comparativement à 28,5 heures de mars 2019 à mars 2020. Il s’agit d’une hausse de 4 %.

Les deux premiers mois de pandémie laissaient pourtant présager une croissance beaucoup plus importante. Jusqu’au 18 mai, le volume d’heures d’écoute totale par semaine était de 18 % plus élevé qu’au cours du même intervalle en 2019. Mais une fois le printemps bien installé, la courbe a retrouvé son niveau habituel. « L’impact s’est fait ressentir en début de crise, résume Claudia Massé, conseillère média, recherche consommateur, chez deepblue Canada. Après, les choses se sont replacées... Tellement qu’un an plus tard, globalement, il n’y a presque plus rien. »

RDS et TVA Sports écopent

Les chaînes sportives sont évidemment les grandes perdantes du coronavirus. L’absence du sport professionnel (hockey, soccer, basketball, Formule 1) a grandement heurté RDS et TVA Sports, particulièrement au printemps, alors qu’elles accusaient un retard de 75 % sur l’année précédente. Sur 12 mois, ce fléchissement avoisine les 42 %.

« Les chaînes sportives ont vraiment dû s’ajuster, résume Claudia Massé de l’agence deepblue Canada. Au début, elles passaient juste des reprises. C’était un vrai casse-tête. Et c’était gros, comme enjeu. Depuis janvier, elles vont mieux. Le retour du hockey a beaucoup aidé. »

Téléréalités chamboulées

Photo courtoisie

Le confinement a cloué Jay Du Temple et Occupation double au Québec, repoussé les tournages de l’adaptation québécoise de Love Island, menacé le retour de Star Académie et compliqué la naissance de Big Brother Célébrités.

Mais pour d’autres téléréalités, la crise s’est avérée fatale. Un souper presque parfait et Révolution ont toutes deux été tablettées, le temps qu’on retrouve un semblant de normalité.

« Pour produire une émission comme Star Académie en pleine pandémie, ça demande 50 % de plus de travail, commente Jean-Philippe Dion, vice-président, contenu et stratégie, chez Productions Déferlantes. C’est hyper difficile. Il faut avoir du monde en stand-by, il faut avoir des plans A, B, C, D... Rien n’est comme avant. »

Netflix et compagnie bondissent

Sans surprise, la popularité des plateformes de visionnement sur demande sur Internet a explosé depuis mars 2020.

Selon des données de GWI, une société de ciblage d’audience, les abonnements à Netflix, Club illico, ICI Tou.tv Extra, Amazon Prime, Apple TV+ et Disney+ sont passés de 25,8 millions en 2019 à 38 millions au Canada en 2020.

« C’est un bond considérable, commente Mathieu Chantelois, vice-président aux communications du Fonds des médias du Canada. Les gens ont soif de nouvelles plateformes. »

Du côté de Radio-Canada, on parle d’une hausse de 28 % des branchements à ICI Tou.tv et d’une croissance de 43 % des abonnements à l’Extra.

« Il ne fait aucun doute que durant cette période de pandémie bien des gens se sont tournés vers les plateformes de diffusion en continu », observe Julie Racine, chef des relations publiques du diffuseur public.

Vidéotron n’a pas souhaité partager les performances du Club illico.

LCN et RDI en profitent

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

Quand on regarde les chiffres des 12 derniers mois de plus près, on remarque néanmoins des variations intéressantes dignes de mention.

Ainsi, la COVID-19 a souri aux chaînes d’information en continu. Au cours d’une année de pandémie riche en actualité, LCN et ICI RDI ont enregistré de fortes hausses d’écoute. En volume d’heures, on parle d’une recrudescence de 54 %.

« C’est énorme, commente Claudia Massé. En mars-avril, c’était autour de 100 % d’augmentation. Les conférences de presse de 13 h de François Legault attiraient des millions de téléspectateurs. »

La pandémie a également permis aux généralistes d’effectuer des gains. Pour TVA, ICI Télé, Noovo et Télé-Québec, cette hausse tourne autour de 6 %.

DIX DATES FORTES EN TÉLÉ

17 mars

Les tournages de District 31 sont interrompus. Plusieurs séries suivent.

22 mars

Première édition en direct de Tout le monde en parle.

23 mars

Le gouvernement de François Legault met le Québec sur pause.

18 avril

Céline Dion participe au concert télévisé One World : Together At Home, diffusé simultanément sur ABC, CBS, NBC, CTV et VRAK.

10 mai

TVA et Télé-Québec diffuse Une chance qu’on s’a, une émission réunissant plus de 80 artistes.

17 juin

Le tournage d’une première série de fiction reprend : 5e rang. Des mesures sanitaires strictes doivent être suivies : port du masque, visière, distanciation physique, désinfection du matériel, etc.

1er septembre

NBC commence la diffusion de Transplant, une série médicale de CTV tournée à Montréal avec Laurence Lebœuf. Devant l’arrêt des tournages aux États-Unis, la chaîne américaine cherchait des séries de qualité clés en main pour garnir sa grille.

7 septembre

Une première série de fiction tournée en pandémie entre en ondes : District 31.

31 décembre

Le Bye Bye 2020 fracasse un record d’écoute en pleine période de confinement strict : 3 814 000 regardent l’émission en direct, selon Numéris. (En incluant les enregistrements, les cotes d’écoute atteindront 4 662 000 deux semaines plus tard.)

6 janvier