Les pays devraient continuer à vacciner avec AstraZeneca, affirme l'OMS

Les pays devraient continuer à vacciner avec le sérum anti-COVID-19 d’AstraZeneca, a affirmé lundi la cheffe scientifique de l’Organisation mondiale de la santé.

« Nous ne voulons pas que les gens paniquent et, pour le moment, nous recommandons que les pays continuent de vacciner avec AstraZeneca », a déclaré Soumya Swaminathan lors d’une conférence de presse à Genève, alors que plusieurs nouveaux pays ont suspendu par précaution l’administration de ce vaccin après le signalement d’effets secondaires.

AstraZeneca : L’Agence européenne des médicaments tiendra jeudi une « réunion extraordinaire »

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé lundi qu’elle tiendrait une « réunion extraordinaire » jeudi après la suspension par plusieurs pays de l’utilisation du vaccin AstraZeneca en raison de craintes liées à des caillots sanguins, ajoutant que les avantages du vaccin l’emportent toujours sur les risques.

« Le comité de sécurité de l’EMA examinera plus en détail les informations demain (mardi) et a convoqué une réunion extraordinaire le jeudi 18 mars pour conclure sur les informations recueillies et sur toute autre mesure qui pourrait être nécessaire », a déclaré l’agence basée à Amsterdam dans un communiqué.

Plusieurs pays, dont la France et l’Allemagne, ont suspendu par précaution l’utilisation du vaccin développé par le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca et l’université d’Oxford, après le signalement d’effets secondaires « possibles », mais sans lien avéré à ce stade.

L’EMA avait précédemment indiqué enquêter sur un « certain nombre » de cas de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu le vaccin, tout en assurant que celui-ci peut continuer à être utilisé.

« Alors que son enquête est en cours, l’EMA reste actuellement d’avis que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention de la COVID-19, avec son risque associé d’hospitalisation et de décès, l’emportent sur les risques d’effets secondaires », a souligné lundi le régulateur européen.