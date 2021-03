Ce collage JPEG de 5000 images vendu 69 M$

Vendue par la maison d’enchères Christie’s, cette œuvre d’art numérique appelée Everydays : The First 5000 Days a été adjugée pour la rondelette somme de 69 346 250 $US le 11 mars dernier.

Commencé le 1er mai 2007 par Mike Winkelmann, alias Beeple, cet artiste a assemblé ce collage d’images pendant 5000 jours continus. Mis en ligne et suivi par près de 1,8 million d’abonnés sur Instagram, cet assemblage d’images artistiques a totalisé 13 ans et demi de travail. Celui-ci a commencé sa carrière en publiant des ensembles de boucles VJ Creative Commons et a travaillé sur des visuels de concert pour des artistes de renom, comme Justin Bieber, One Direction, Katy Perry, Nicki Minaj, Eminen, Zedd ou Deadmau5.

Outre l’œuvre elle-même, cette vente présente plusieurs primeurs.

C’est la toute première enchère d’une œuvre numérique par une grande maison comme celle de Christie’s, vieille de 255 ans. Prix de départ de la mise en vente le 16 février dernier : 100 $US.

De plus, un jeton numérique NFT (non-fungible token – voir la définition plus bas) a servi à garantir son authenticité et la cryptomonnaie Ether a été acceptée comme paiement par ceux qui le désiraient.

Cette image JPEG de Beeple a été fabriquée ou étiquetée en février en tant que jeton non fongible (NFT). Un réseau sécurisé de systèmes informatiques a servi à enregistrer la vente sur un grand livre numérique, appelé chaîne de blocs, qui assure aux acheteurs une preuve d’authenticité et de propriété.

Pour vous donner une idée de la taille du fichier JPEG mis en vente, celui-ci fait 319 mégaoctets pour une résolution de 21 069 x 21 069 pixels.

6,6 M$ pour une vidéo

Autre œuvre numérique de Beeple, cette courte vidéo de 10 secondes appelée Crossroads montrant des piétons animés passant devant un portrait géant et nu de Donald Trump effondré sur le sol et couvert de graffitis a été adjugée pour la somme de 6,6 millions $ en cryptomonnaie Ether sur la plateforme d’enchères Nifty Gateway. Le vendeur était le collectionneur d’art Pablo Rodriguez-Fraile, basé à Miami, qui avait acquis la vidéo pour 67 000 $, selon Reuters.

Outre Nifty Gateway, on compte d’autres sites d’enchères spécialisés dans les enchères numériques, comme Open Sea, Super Rare et Makers Place.

À voir en super zoom

Évidemment, pour admirer ce collage JPEG de 5000 images dans les détails, il faut la regarder avec un outil loupe sur son écran d’ordinateur, comme ici sur le site Christie’s.

Les jetons NFT

Les jetons non fongibles ou NFT sont des actifs cryptographiques sur chaînes de blocs avec des codes d'identification uniques et des métadonnées qui les distinguent les uns des autres. Contrairement aux cryptomonnaies, ils ne peuvent pas être négociés ou échangés à l'équivalence. Cela diffère des jetons fongibles comme les cryptomonnaies qui sont identiques les uns aux autres et, par conséquent, peuvent être utilisés comme support de transactions commerciales, selon la définition d’Investopedia.

