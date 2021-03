Déjà plus de 100 millions$

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en a fait sourciller plus d’un, la semaine dernière, en octroyant un prêt « pardonnable » de 56 millions $ au géant français Alstom. En 18 mois, Québec a déjà attribué pour plus de 100 millions $ de ces aides nouveau genre.

Qu’est-ce qu’un prêt « pardonnable » ? Il s’agit d’un prêt que l’entreprise bénéficiaire n’a pas à rembourser si elle respecte certaines conditions, souvent le maintien ou la création d’emplois. Autrement dit, c’est une subvention conditionnelle.

Cet instrument financier est donc à mi-chemin entre un prêt classique, qui doit être remboursé quoi qu’il arrive, et une pure subvention.

Importation américaine

Ce type d’incitatif est offert depuis plusieurs années par des municipalités et des États américains. Le concept existe même dans le secteur financier pour encourager l’atteinte d’objectifs d’affaires, et dans le domaine des prêts étudiants.

Et avec la pandémie, tant Ottawa que Québec ont mis en place des programmes de prêts « pardonnables » pour les entreprises privées de revenus à cause des mesures sanitaires.

Photo courtoisie, Émilie Nadeau

Au Québec, c’est M. Fitzgibbon qui a popularisé le prêt « pardonnable », recourant au passage à un anglicisme. Le gouvernement fédéral recommande plutôt de parler de « prêt-subvention » ou de « prêt à remboursement conditionnel ».

C’est en septembre 2019 que le gouvernement caquiste a annoncé son premier prêt « pardonnable » : 12 millions $ au géant japonais Mitsubishi pour la création de 250 emplois.

« Je trouve ça intelligent »

Le premier ministre François Legault avait alors présenté le nouvel outil comme une façon de rendre le Québec « encore plus attirant pour les entreprises ».

« Je trouve ça intelligent », avait-il lancé.

Jean Bélanger, PDG de Premier Tech, qui a reçu un prêt pardonnable de Québec en novembre, voit plusieurs avantages à cette forme d’aide gouvernementale.

« C’est sûr que ça donne une motivation supplémentaire d’atteindre les résultats, mais dans notre cas, ce qui est le plus important [...], c’est que ça nous permet d’être plus ambitieux et d’accepter des niveaux de risque plus élevés », confie-t-il au Journal.

À l’Institut économique de Montréal, un groupe de réflexion de droite, l’économiste Miguel Ouellette s’interroge toutefois sur le coût de chaque emploi ainsi subventionné par le gouvernement.

Dans le cas d’Alstom, l’aide de 56 millions $ représente 140 000 $ pour chacun des 400 emplois qui doivent être maintenus. Or, dans la région du Bas-Saint-Laurent, où se trouve l’usine du constructeur de trains, le taux de chômage était d’à peine 5,8 % en janvier, bien plus bas que la moyenne québécoise de 7,6 %.

« Est-ce que ça revient plus cher pour le Québec de garder une usine sur le respirateur artificiel comme ça ou d’acheter ses trains à l’étranger ? » demande M. Ouellette.

Le spécialiste craint par ailleurs que l’engouement pour les prêts pardonnables ait pour effet d’augmenter les subventions aux entreprises.

« Si les prêts pardonnables remplacent beaucoup de prêts classiques [remboursables], c’est sûr que ça peut être dommageable pour les contribuables et pour l’économie », prévient-il.

Et les PME ?

Frédéric Laurin, professeur d’économie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, n’est pas foncièrement contre les prêts pardonnables. Mais il se demande si le gouvernement ne devrait pas, plutôt, privilégier l’aide aux PME.

« En développement régional, ce qui rapporte le plus, ce sont les petites PME qui deviennent moyennes, dit-il. On est sûrs que ces entreprises-là ne partiront pas et qu’elles vont vraiment contribuer au développement local parce qu’elles sont fières de leurs régions. »

Le ministre Fitzgibbon n’était pas disponible pour discuter de cette question avec Le Journal cette semaine. Son cabinet promet une « annonce » sur les prêts pardonnables prochainement.

Pas moins de six bénéficiaires jusqu’ici

Le ministère de l’Économie a refusé de communiquer au Journal la liste des prêts « pardonnables » accordés à des entreprises depuis 2019. En voici six qui ont été annoncés publiquement.

Mitsubishi

12 M$

Date : septembre 2019

Projet : création d’un centre de R&D

Investissements : 135 M$

Emplois promis : 250

Note : l’entreprise a remboursé l’aide après l’annulation de son projet à cause de la pandémie, selon Québec.

Heinz

2 M$

Date : novembre 2020

Projet : installation d’une ligne de production de ketchup

Investissements : 23,3 M$

Emplois promis : 30 (et maintien de 750 autres)

Premier Tech

15 M$

Date: novembre 2020

Projet : diversification des marchés et innovation

Investissements : 251 M$

Emplois promis : 500

Note : Québec octroie un prêt de 45 M$, dont une portion de 15 M$ est « pardonnable »

Sonder

5 M$

Date : décembre 2020

Projet : établissement d’un centre d’affaires mondial

Investissements : 182 M$

Emplois promis : 700

Note : Québec octroie un prêt de 30 M$, dont une portion de 5 M$ est « pardonnable »

MDA

50 M$

Date : février 2021

Projet : fabrication d’antennes pour satellites

Investissements : 200 M$

Emplois promis : 280

Alstom

56 M$

Date : mars 2021

Projet : automatisation de l’usine de La Pocatière

Investissements : 81 M$

Emplois promis : 400 (maintien pendant au moins cinq ans)

L’aide aux entreprises du ministère de l’Économie en quelques chiffres