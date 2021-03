Joe Biden, dernier espoir pour Andrew Cuomo?

Alors qu’il s’apprête à démarrer une tournée de promotion de son plan de relance, Joe Biden a été rattrapé par les controverses entourant le gouverneur démocrate de l’État de New York Andrew Cuomo.

Non seulement le nombre de victimes alléguées augmente, mais presque tous les démocrates influents de l’état ou de Washington entonnent désormais le même refrain : Cuomo doit démissionner. Parmi les rares élus à s’abstenir, on retrouve le nouveau président des États-Unis.

Pressé de se prononcer sur la question, Biden a joué une carte plus sûre tout en se ménageant une porte de sortie. Le 46e président souhaite obtenir les conclusions des enquêtes en cour avant de se prononcer. Il n’exonère pas Cuomo, mais ce n’est pas un soutien solide.

Tout au plus on pourrait dire qu’il appuie la présomption d’innocence dans une période où les condamnations publiques se multiplient dans la foulée du mouvement #MeToo. S’il y a un risque à prise de position de Biden, c’est ici qu’il réside. Alors qu’on lui a reproché son attitude à l’égard de plusieurs femmes, le président démocrate aurait peut-être eu avantage à ignorer le sujet.

Comment expliquer le soutien bien timide de Biden à l’endroit de Cuomo au moment où tous les autres démocrates influents coupent les ponts? Malgré un froid pendant la dernière campagne parce qu’on s’attendait à un appui plus vigoureux du gouverneur envers le candidat Biden, les relations et l’amitié entre les deux politiciens ont des racines profondes.

Les deux hommes sont considérés comme des démocrates modérés et leurs intérêts ont souvent convergé. On raconte également qu’en 2015, Cuomo fut un des rares meneurs démocrates à ne pas dissuader Biden de déposer sa candidature. Un choix audacieux pour le gouverneur qui avait déjà accordé son appui à Hillary Clinton. Le couple Clinton n’avait guère apprécié.

Non seulement les deux politiciens se retrouvent-ils au sein d’une même faction chez les démocrates, mais leur amitié serait sincère. Éprouvés par un deuil presque au même moment, un fils pour Biden et un père pour Cuomo, les deux hommes se sont appuyés mutuellement. La relation entre le gouverneur et le président va bien au-delà des rapports habituels entre les élus.

Si Joe Biden achète un peu de temps en affirmant vouloir attendre la fin de l’enquête, Cuomo peut conserver un très mince espoir de survie politique. Déjà en mode préélectoral pour la l’élection 2022, il laisse entendre qu’il pourrait être la cible d’adversaires autant démocrates que républicains qui auraient tous quelque chose à tirer de sa chute.

Peu importe ce qu’on pense des allégations à l’endroit d’Andrew Cuomo, il est un joueur majeur de la scène politique de son état et occupe le siège de gouverneur depuis plus de dix ans. Si on ne peut conclure que la situation actuelle ne repose que sur de l’opportunisme de la part de rivaux, on ne peut nier que plusieurs autres figures politiques tireraient avantage de sa chute.