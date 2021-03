Le pilier de Lassonde s’en va

Une page se tourne pour les Industries Lassonde avec le départ de son président et chef de l’exploitation Jean Gattuso qui quittera son poste le 30 septembre prochain.

Il était au service de cette entreprise reconnue pour les jus Oasis depuis 1987. Il avait été promu comme le président-directeur général en 1998 de la filiale A. Lassonde, puis avait été nommé chef de l’exploitation d’Industries Lassonde en 2009 et président en 2012.

«Ma contribution des 34 dernières années a été extrêmement gratifiante, tant sur le plan professionnel que personnel. Je suis convaincu que les connaissances acquises au cours de ces années dans le secteur privé ainsi que l’apport de mon réseau contribueront à mes projets futurs. Il est temps pour moi de relever d’autres défis au profit de la société canadienne et de prendre du temps en famille», a affirmé M. Gattuso par communiqué.

L’entreprise a pris beaucoup d’expansion depuis son arrivée. Maintenant bien implantée ailleurs au pays et aux États-Unis, Lassonde compte un peu plus de 2700 employés et exploite 17 usines au Canada et aux États-Unis. En septembre, ses ventes des 12 derniers mois se chiffraient à 1,898 milliard $.

Son successeur sera annoncé lors de la divulgation des résultats annuels le 26 mars prochain.

Pour le quatrième trimestre, l’entreprise a dit s’attendre à des revenus en légère hausse par rapport au troisième trimestre 2020, tandis que le résultat d’exploitation devrait être en très légère baisse par rapport au trimestre précédent.