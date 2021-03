L’Université de Montréal redéfinit la sexualité

Je me suis inscrit cet hiver à un DESS à l’Université de Montréal. À tous les nouveaux étudiants, la direction de l’UdeM impose un cours en ligne d’une demi-heure sur la violence sexuelle.

L’intention est bonne, cela ne fait aucun doute. Cependant, nous pourrions douter de ce moyen qui vient imposer à l'ensemble des étudiants une conception bien particulière et très éloignée de la réalité de ce que devraient être les relations sexuelles.

Après le visionnement, je suis resté avec un profond malaise. Il ne s’agissait pas d'une sensibilisation au problème, mais d'une procédure détaillée des actes qui doivent être posés lors de la relation. Par exemple, pour chaque geste posé, il faut demander la permission, puis quand celle-ci est obtenue, il faut confirmer à nouveau, et, après coup, s’imposer un débriefing. Ce déroulement procédural et mécanique ressemble peu à l’acte instinctivement consensuel, spontané et agréable auquel nous sommes tous habitués.

Ingérence dans la vie intime

Nous faisons tous l’amour; nous savons comment le faire et, en général, nous le faisons assez bien. A-t-on besoin de l’administration de l’Université de Montréal pour nous dire de quelle façon il faut s’y prendre? Quelle curieuse ingérence dans la vie intime des gens que de leur dicter comment ils doivent procéder, étape par étape, dans le déroulement de leurs activités sexuelles. L’autorité que représente cette institution ne doit pas servir à rendre normatif auprès des jeunes étudiants, dans le plus intime de leur être, ce que des bureaucrates ont déterminé comme étant la nature de la sexualité humaine. Au visionnement de la vidéo, nous ne pouvons pas non plus nous empêcher de penser qu’elle appartient à une certaine mouvance idéologique.

Je comprends bien les bonnes intentions de cette vidéo qui souhaite contrer la violence sexuelle. Elle met l’accent sur l’idée de consentement explicite, puisque l’interprétation des consentements tacites peut mener à de graves malentendus. La violence sexuelle est un problème qui existe. Cependant, nous n’en sommes pas tous les perpétrateurs et les victimes. Il faudrait que l’Université de Montréal trouve un autre moyen plus adéquat pour la combattre.

- Eric Warren